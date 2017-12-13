Новое правительство. Кто протянет дружественную руку?

Титул победителя парламентских выборов вовсе не всегда гарантирует прямой путь к штурвалу власти в стране. Если партия не смогла набрать большинства голосов избирателей и не отвоевала права на 51% депутатских мандатов, ей приходится бросить клич и искать партнеров для формирования коалиции. Однако движение ANO такой возможности лишено. В результате, премьеру Андрею Бабишу и шефу ANO пришлось формировать правительство меньшинства.

Президент Милош Земан план поддержал

На следующей неделе начнутся переговоры о поддержке. В течение 30 дней новый кабинет министров должен пройти голосованием депутатов, которые, либо выразят новому правительству свое доверие, либо Андрею Бабишу придется идти «на второй круг».

В новом правительстве, кроме премьера, еще 14 человек, что на две позиции меньше, чем это было во время предыдущего избирательного срока. Исчез пост министра по правам человека и упразднена позиция вице-премьера по науке. Среди членов кабинета четыре женщины. Это самое большое количество представительниц прекрасного пола в составе правительства в истории Чешской Республики. Пять министров уже обладают необходимым опытом управления государственными ведомствами, так как они заседали и в коалиционном кабинете социал-демократа Богуслава Соботки. Два политика поменяют поле своей деятельности. Мартин Стропницкий, бывший министр обороны, станет шефом МИД Чехии. Глава ведомства регионального развития Карла Шлехтова сядет в кресло министра обороны.

Точки соприкосновения

«Мы хотим осуществить пенсионную реформу, о которой здесь ведутся разговоры уже 25 лет. Хотим создать пост уполномоченного по вопросам IT-технологий и переходу на цифровой формат. Об этом также все говорили перед выборами – эстонская модель. Это очень важная тема – добиться того, чтобы ни гражданам, ни представителям фирм не приходилось уже бегать по инстанциям, чтобы все необходимое, как в Эстонии, они могли оформить дома при помощи компьютера», - называет премьер Андрей Бабиш некоторые приоритеты своего кабинета.

В планах правительства меньшинства также разработка и принятие Закона «О референдуме» - точка пересечения с Пиратской партией, повышение пенсий и зарплат – один из приоритетов партии социал-демократов, расширение поддержки семей с детьми, что актуально для христианских демократов. Это - база для первой попытки заручиться доверием Палаты депутатов. Голосование, как было заявлено, должно состояться 9 января.

Есть надежда, что за кабинет Андрея Бабиша поднимут руки коммунисты. Ответ большинства остальных парламентских партий, однако, отрицательный.

«Мы намерены придерживаться выбранной стратегии, которая заключается в отказе в поддержке кабинету, в котором доминирующую позицию занимает движение ANO. Сейчас основной состав правительства - это люди Андрея Бабиша», - подчеркивает глава Пиратской партии Иван Бартош.

«Мы считаем, что правильным является, учитывая итоги выборов, стремиться к формированию кабинета министров с большинством голосов в Палате депутатов. Правительство меньшинства должно быть последним возможным вариантом, если все остальные попытки не увенчаются успехом, однако, нам его предлагают в качестве первого. Это очень плохо. Это главная причина, почему мы не поддержим сформированный в настоящее время кабинет министров», - заявляет Збынек Станюра, депутат гражданских демократов.

На поддержку движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры правительству рассчитывать также не приходится, так как этот субъект выразил готовность сотрудничать только с тем, кто будет реализовывать его программу. Движение Андрея Бабиша, однако, этим требованиям не соответствует, например, в вопросе проведения референдума о выходе из состава Евросоюза. Для движения Томио Окамуры это программный приоритет, а для ANO недопустимо.

Уголовное дело – подозрения не сняты

Есть и еще одно обстоятельство, которое лишает Андрея Бабиша и его правительство расположения парламентских партий. Это уголовное дело, возбужденное против Андрея Бабиша по подозрению в причастности к махинациям с евродотациями, полученными фирмой «Гнездо аиста».

Палата депутатов предыдущего созыва уже удовлетворила требование следователей и лишила Андрея Бабиша депутатской неприкосновенности. Однако расследование пришлось прервать из-за того, что Андрей Бабиш вновь стал членом Нижней палаты. Полиция свое требование повторила и новое рассмотрение вопроса о лишении неприкосновенности, предположительно, состоится в январе.

Аналитики считают, что с первой попытки кабинету меньшинства Андрея Бабиша депутатским доверием заручиться не удастся.

Тогда последует вторая попытка, ее Андрею Бабишу уже пообещал президент Милош Земан, а потом и третья. В третий раз премьера выбирает председатель Нижней палаты. Сегодня этот пост занимает Радек Вондрачек от движения ANO.

Если кабинет министров Андрея Бабиша не получит доверия Палаты депутатов, то это ей не помешает на продолжительный срок остаться у руля страны. Об этом намерен позаботиться президент Милош Земан: «Кабинет министров без доверия депутатов, по Конституции, является полноценным правительством, которое может осуществлять любые шаги, включая кадровые изменения», - уверен президент Чехии.