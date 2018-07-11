Новое чешское правительство с коммунистами в обозе

«На церемонии назначения кабинета министров я использовал выражение – «наше правительство», что вызвало недовольство нескольких журналистов. Дескать, почему – наше правительство? Ответ прост – если оно получит доверие, то станет именно нашим, правительством всех граждан нашего государства. И при этом неважно, какие парламентские субъекты в него вошли. Все кто находится в этом помещении, невзирая на различие мнений, стремится работать на благо Чешской Республики. Завершая речь, я от чистого сердца хочу пожелать, чтобы ваша работа была успешной. Чешской Республике желаю – стать успешным, спокойным и богатым государством», – заявил Милош Земан с трибуны Палаты депутатов.

Президент считает, что новый кабинет министров заслуживает похвалу за свои инвестиционные планы, но и критику за то, что допускает возможность составления дефицитного бюджета на будущий год. Среди целей, которых необходимо достигнуть глава государства назвал сокращение бюрократического чиновничьего аппарата, а также ограничение поддержки возобновляемых источников энергии.

Премьер Андрей Бабиш, сменивший президента на ораторском месте, заявил о планах по ведению активной внешней политики: «Наше членство в Евросоюзе не имеет альтернативы. Посмотрите на то, что происходит в Великобритании. О сложившейся ситуации мы знаем непосредственно от фирм. Ничего хорошего Великобритании это не принесет. Мы в Европейском союзе будем активным членом».

Напомнив об отвергнутых квотах на перераспределение мигрантов, Андрей Бабиш акцентировал, что в ЕС теперь считаются с мнением Чехии. Активную позицию правительство Андрея Бабиша намерено занимать и в отношении НАТО. Кабинет намерен выполнить обещание повысить инвестиции в оборону, однако реализация этого плана будет продуманной и постепенной.

Обсуждение, начавшееся после речей президента и премьера, однако, подтвердило, что кроме коммунистов двуцветному кабинету меньшинства ANO и социал-демократов надеяться не на кого.

О том, что он не может поднять руку за сформированное правительство, так как ему этого не позволит совесть, заявил первый заместитель председателя социал-демократической партии Милан Хованец.

Об отказе в поддержке нового кабинета заявили и представители всех остальных парламентских партий.

«Мы покинули зал до выступления президента, так как не хотели слушать Милоша Земана, поддерживающего коммунистическое правительство за возникновение которой он несет ответственность, – подчеркнул глава фракции ТОР 09 Мирослав Калоусек. – Это коммунистическое правительство. Впервые с момента первых свободных выборов в 1990 году коммунисты получают возможность оказывать прямое влияние на политику кабинета. Во-вторых, это правительство в персоне своего председателя олицетворяет гигантское столкновение интересов, как на экономическом уровне, так и в сфере уголовного права».

Напомним, что миллиардер Андрей Бабиш, занимающий пост чешского премьера, в качестве обвиняемого проходит по делу о махинациях с европейскими дотациями.

Обратившись к председателю кабинета министров – «Господин, уголовно преследуемый премьер», в своем выступлении Мирослав Калоусек подчеркнул, что «реальное влияние коммунистической партии на управление страной окажется большим, чем одноразовое использование социал-демократов». Политик выразил опасение по поводу расширения связей с Россией: «Усилится влияние империи, которая нас десятилетиями оккупировало, и по сей день не исключившей нас из своего «обеденного меню»».

Декларируемая и скрепленная договором поддержка правительству со стороны коммунистов является непреодолимым препятствием также для гражданских и христианских демократов. О том, что партии не поддерживают сформированный двуцветный кабинет, с трибуны Нижней палаты Парламента Чешской Республики заявили их председатели Петр Фиала и Павел Белобрадек.