Novichok – слово не из чешского языка

Как «абсолютно лживое высказывание» охарактеризовал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявление российской стороны о том, что местом происхождения яда «Новичок», которым в Великобритании были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь, может являться также Чешская Республика. Во время пресс-конференции после заседания правительства глава чешского кабинета также категорически отверг обвинения в том, что его кабинет, что касается упомянутого дела, бездействует.
Критике со стороны парламентариев, в первую очередь представителей Гражданско-демократической партии, был подвергнут и президент Милош Земан, который не заявил категорического протеста в ответ на заявление России по поводу происхождения отравляющего вещества.
В Палате депутатов тема «Новичка» и реакции правительства страны, хотя и предлагалась к обсуждению, но в программу заседания включена не была.
Как подчеркнул премьер Андрей Бабиш, заниматься проблемой поручено МИД Чехии.
Глава ведомства Мартин Стропницкий на заявление Москвы еще 19 марта ответил категорическим опровержением: «Я считаю, что мы имеем дело с классическим примером попытки отвлечь внимание от информации, которой располагают британские следователи. Я хочу подчеркнуть, что с момента окончания Второй мировой войны речь идет о беспрецедентном использовании боевого газа, имеющего уничтожающие последствия, на территории Европы. Чешская Республика соблюдает все международные договоренности, касающиеся данной проблемы. Я могу гарантировать, что на территории Чешской Республики нет оружия подобного рода - ни современного, ни произведенного когда-то ранее. Естественно, что у нас есть весьма способные химики, но речь идет об аналитиках».
Глава чешского МИД подчеркнул, что высказывание о происхождении использованного в Солсбери 4 марта 2018 года яда – классический способ, при помощи которого Москва и в будущем попытается опровергнуть данные, которые будут придавать огласке британские следователи. Кроме Чехии в качестве возможных стран происхождения яда «Новичок» были также названы Великобритания, Словакия, Швеция.
Заявление МИД Чехии по поводу «Новичка», а также иных государств, как сообщило ТАСС, во вторник 21 марта, то есть в день, когда российский посол в Чехии Александр Змеевский был вызван в чешское дипломатическое ведомство для предоставления объяснений, было прокомментировано заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Он заявил: «Нам известно о том, насколько бурную реакцию наши заявления об этом вызывают в указанных странах. Но буря как реакция никоим образом не отрицает того факта, что именно эти страны, насколько мы знаем, располагают возможностью заниматься такими исследованиями, разработать такого рода вещи и их синтезировать». При этом он предложил обратиться к открытым источникам касательно химического оружия, которые есть в интернете.
21 марта с заявлением по поводу «Новичка» выступило чешское Государственное управление по ядерной безопасности, которое также контролирует соблюдение запрета химического оружия.
На официальном сайте учреждения написано: Чешская Республика не владеет, не производит и не разрабатывает химическое оружие.
Управление также добавляет, что вещество типа «Новичок», которое было использовано в Великобритании, с точки зрения законодательства не включено в список опасных веществ, для работы с которыми необходима лицензия Государственного управления по ядерной безопасности.
«Тем не менее, по доступной информации, на территории Чехии с веществами типа «Новичок» никто не работает», - подчеркнуто в заявлении ответственного учреждения.
В Палате депутатов Чехии в связи с действиями Великобритании, выславшей по делу об отравлении Сергея Скрипаля более двадцати российских дипломатов, в качестве проявления солидарности со страной-союзником, также призвали задуматься о подобном шаге.
Премьер Чехии Андрей Бабиш считает, что необходимо проявить выдержку: «Мы координируем наши действия с остальными государствами Евросоюза и НАТО. Нам необходим больший объем информации. Мы находимся в контакте с нашими союзниками. Посмотрим, как будет ситуация развиваться».
О необходимости требовать веских доказательств по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в эфире Чешского Радио говорили также евродепутат от Коммунистической партии Чехии и Моравии Иржи Машталка, награжденный в 2016 году в Москве орденом Дружбы, и заместитель главы депутатского комитета по европейским делам от Пиратской партии Микулаш Пекса.
«У каждого химического вещества есть неповторимые признаки, подобные отпечаткам пальцев. По ним невозможно ошибиться. Если у Великобритании есть подобного рода доказательство, тогда я снимаю перед ними шляпу, и это означает, что должно последовать порицание и ответные извинения. Однако такого доказательства представлено не было. Я считаю, что Чешская Республика, являющаяся частью Европейского союза и НАТО, должна настаивать на предоставлении доказательств, а не удовлетворяться предположениями. Чехия могла бы стать в этом деле посредником», - считает евродепутат Иржи Машталка.
«Правительство должно потребовать доказательств, хотя бы по той причине, что если будут приниматься какие-то санкции в отношении России, то все должно быть подтверждено с максимальной степенью прозрачности, подтверждено, что Россия действительно виновна в произошедшем. Должно быть опубликовано максимум информации, которую в данном случае можно придать огласке», - подчеркивает представитель комитета по европейским делам Микулаш Пекса.