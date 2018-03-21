Novichok – слово не из чешского языка

Критике со стороны парламентариев, в первую очередь представителей Гражданско-демократической партии, был подвергнут и президент Милош Земан, который не заявил категорического протеста в ответ на заявление России по поводу происхождения отравляющего вещества.

В Палате депутатов тема «Новичка» и реакции правительства страны, хотя и предлагалась к обсуждению, но в программу заседания включена не была.

Как подчеркнул премьер Андрей Бабиш, заниматься проблемой поручено МИД Чехии.

Беспрецедентный случай использования боевого газа

Глава ведомства Мартин Стропницкий на заявление Москвы еще 19 марта ответил категорическим опровержением: «Я считаю, что мы имеем дело с классическим примером попытки отвлечь внимание от информации, которой располагают британские следователи. Я хочу подчеркнуть, что с момента окончания Второй мировой войны речь идет о беспрецедентном использовании боевого газа, имеющего уничтожающие последствия, на территории Европы. Чешская Республика соблюдает все международные договоренности, касающиеся данной проблемы. Я могу гарантировать, что на территории Чешской Республики нет оружия подобного рода - ни современного, ни произведенного когда-то ранее. Естественно, что у нас есть весьма способные химики, но речь идет об аналитиках».

Глава чешского МИД подчеркнул, что высказывание о происхождении использованного в Солсбери 4 марта 2018 года яда – классический способ, при помощи которого Москва и в будущем попытается опровергнуть данные, которые будут придавать огласке британские следователи. Кроме Чехии в качестве возможных стран происхождения яда «Новичок» были также названы Великобритания, Словакия, Швеция.

Заявление МИД Чехии по поводу «Новичка», а также иных государств, как сообщило ТАСС, во вторник 21 марта, то есть в день, когда российский посол в Чехии Александр Змеевский был вызван в чешское дипломатическое ведомство для предоставления объяснений, было прокомментировано заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Он заявил: «Нам известно о том, насколько бурную реакцию наши заявления об этом вызывают в указанных странах. Но буря как реакция никоим образом не отрицает того факта, что именно эти страны, насколько мы знаем, располагают возможностью заниматься такими исследованиями, разработать такого рода вещи и их синтезировать». При этом он предложил обратиться к открытым источникам касательно химического оружия, которые есть в интернете.

Не производится и не разрабатывается

21 марта с заявлением по поводу «Новичка» выступило чешское Государственное управление по ядерной безопасности, которое также контролирует соблюдение запрета химического оружия.

На официальном сайте учреждения написано: Чешская Республика не владеет, не производит и не разрабатывает химическое оружие.

Управление также добавляет, что вещество типа «Новичок», которое было использовано в Великобритании, с точки зрения законодательства не включено в список опасных веществ, для работы с которыми необходима лицензия Государственного управления по ядерной безопасности.

«Тем не менее, по доступной информации, на территории Чехии с веществами типа «Новичок» никто не работает», - подчеркнуто в заявлении ответственного учреждения.

Веские доказательства

В Палате депутатов Чехии в связи с действиями Великобритании, выславшей по делу об отравлении Сергея Скрипаля более двадцати российских дипломатов, в качестве проявления солидарности со страной-союзником, также призвали задуматься о подобном шаге.

Премьер Чехии Андрей Бабиш считает, что необходимо проявить выдержку: «Мы координируем наши действия с остальными государствами Евросоюза и НАТО. Нам необходим больший объем информации. Мы находимся в контакте с нашими союзниками. Посмотрим, как будет ситуация развиваться».

О необходимости требовать веских доказательств по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в эфире Чешского Радио говорили также евродепутат от Коммунистической партии Чехии и Моравии Иржи Машталка, награжденный в 2016 году в Москве орденом Дружбы, и заместитель главы депутатского комитета по европейским делам от Пиратской партии Микулаш Пекса.

«У каждого химического вещества есть неповторимые признаки, подобные отпечаткам пальцев. По ним невозможно ошибиться. Если у Великобритании есть подобного рода доказательство, тогда я снимаю перед ними шляпу, и это означает, что должно последовать порицание и ответные извинения. Однако такого доказательства представлено не было. Я считаю, что Чешская Республика, являющаяся частью Европейского союза и НАТО, должна настаивать на предоставлении доказательств, а не удовлетворяться предположениями. Чехия могла бы стать в этом деле посредником», - считает евродепутат Иржи Машталка.

«Правительство должно потребовать доказательств, хотя бы по той причине, что если будут приниматься какие-то санкции в отношении России, то все должно быть подтверждено с максимальной степенью прозрачности, подтверждено, что Россия действительно виновна в произошедшем. Должно быть опубликовано максимум информации, которую в данном случае можно придать огласке», - подчеркивает представитель комитета по европейским делам Микулаш Пекса.