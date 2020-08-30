Новая жизнь чешских вокзалов

В Чехии «полной грудью дышит», пожалуй, только пражский Главный вокзал, через здание которого ежедневно проходит не менее 100 тысяч человек. Бойкое место – рай для владельцев книжных и обувных магазинов, парфюмерных лавок, аптек, ресторанов и кафе.

На большинстве железнодорожных вокзалов страны, однако, ситуация прямо противоположная. Со станций исчезает даже привычный обслуживающий персонал. Новые технологии позволяют управлять вокзалами удаленно.

На территории Чехии насчитывается порядка 1000 вокзальных зданий, 70% из которых нуждается в реконструкции. Именно этим Управление железнодорожных путей сообщения намерено заняться. До 2022 года в реализацию соответствующей программы будет инвестировано 8,5 миллиардов крон (327 миллионов евро).

«Надо, чтобы отремонтированные вокзалы продолжали жить», - подчеркивает министр транспорта Дан Тёк.

Чтобы слова не расходились с делом, планируется в вокзальных зданиях размещать государственные инстанции.

«На вокзалах могут находиться: Чешская почта, государственная полиция и полицейские подразделения городов. Часть вокзальных помещений у нас снимаются частникам», - комментирует директор государственного Управления железнодорожных путей сообщения Павел Суры.

Только в этом году арендная плата принесет управлению доход в размере 380 миллионов крон (14,6 миллиона евро). Если же на вокзалах будут размещаться отделения различных государственных структур, финансовая польза будет еще ощутимей. В Простейове на вокзал уже переселяются полицейские, в Теплицах – финансовое управление…

К 2019 году планируется также ввести плату за использование вокзалов, подобную той, что взимается за услуги аэропортов.

«В прошлом все вокзалы принадлежали Чешским железным дорогам (в настоящее время вокзальные здания находятся в ведении Управления железнодорожных путей сообщения, прим. ред.). Однако на железных трассах появлялось все больше транспортных компаний, чьи пассажиры пользовались зданиями станций, но не несли расходов на их содержание. Именно поэтому уже ранее появилась идея внедрения специального взноса – «за изнашиваемость»» - говорит пресс-секретарь фирмы Чешские железные дороги Петр Штяглавский.

Подобная плата, например, взимается с транспортных фирм в Германии.