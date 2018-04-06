Ни жить по соседству, ни работать вместе

По данным некоммерческой организации IQ Roma Service, помогающей чешским цыганам трудоустроиться, нередки случаи, когда работодатели уже в объявлении о вакансии среди требований, предъявляемых к кандидату, приводят и просьбу: «цыганам не обращаться», несмотря на то что за подобные формулировки грозят высокие штрафы.

«Один из наших клиентов долгое время искал работу, но из-за необоснованных отказов его старания не увенчались успехом. В итоге он решился посредством нашей организации подать жалобу в областную Инспекцию по трудоустройству», - рассказывает Мартина Горватова из организации IQ Roma Service.

Инспекторы посчитали жалобу обоснованной, так как потенциальный работодатель подверг желающего трудоустроиться цыгана дискриминации по расовому признаку. Фирме пришлось заплатить административный штраф в двадцать тысяч крон (800 евро). В прошлом году было на территории Чехии зафиксировано 123 подобных случая – это наиболее высокий показатель с 2013 г.

«Работодатели предлагают разного рода вакансии – продавец, ассистент, официант, каменщик – и в том же объявлении они способны указать, что ищут женщину, мужчину, пенсионера и «нецыгана». Нас удивляет то, что такие требования приводятся и в случае поиска сотрудника на позицию менеджер среднего звена, IT специалист или даже директор компании», - говорит пресс-секретарь Инспекции по трудоустройству Рихард Колибач.

Еще 115 дел было заведено из-за несоблюдения равных условий при выполнении самой работы, то есть цыганам, например, выплачивалась более низкая зарплата, чем остальным работникам на той же должности.

Вопросами, связанными с дискриминацией на рабочем месте, занимается также омбудсман по правам человека Анна Шабатова. В прошлом году она рассматривала более сотни жалоб, причем не только из-за дискриминации по этническому или расовому признаку.

«Часто к нам обращаются, например, матери после завершения декретного отпуска, которые вдруг начинают получать неадекватно низкую зарплату, или же работодатель стремится уволить их», - отмечает Анна Шабатова.

Из европейских фондов выделено на «поддержку социальной интеграции и борьбу против бедности и дискриминации» в ЧР (на период с 2014 по 2020 г.) два миллиарда евро. Сама Чехия направляет из госбюджета на интеграцию цыган в среднем около 100 миллионов крон (4 миллиона евро) в год.

Тем не менее, как показал опрос общественного мнения агентства CVVM, проведенный в сентябре 2017г., три четверти опрошенных чехов характеризуют сосуществование с цыганским меньшинством как неудовлетворительное, треть из них – как крайне неудовлетворительное.

Подход правительства к «цыганской проблематике» считает адекватным треть населения страны.