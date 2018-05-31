Неравнодушная Прага – в поддержку Олега Сенцова

У стен посольства говорили не только об Олеге Сенцове, но и обо всех политических заключенных в России – зачитывали имена, за что осужден, срок... Пришедшие охотно шли на контакт, хотя некоторые просили, опасаясь репрессий оставшихся в России родственников, не называть их полных имен.

Геннадий Александров, художник, 60 лет, пришел на пражскую акцию с самодельным плакатом.

– Перед зданием посольства РФ мы хотим выразить свое отношение к политическим процессам в России, которые трудно назвать судебными, поскольку это – расправа над инакомыслящими. Украинцы из Крыма вдруг оказались в чужой стране, в руках захватчиков. Многие уже осуждены, другим еще грозят долгие тюремные сроки. Против этого мы и выступаем.

Отакар Вандемунд, чешкий активист, около 40 лет, принес с собой футболки с портретом украинского режиссера.

– Почему вы здесь?

– Я пришел к российскому посольству, чтобы поддержать Олега Сенцова, объявившего голодовку с требованием освобождения в России политзаключенных. Я уже давно слежу за его судьбой и судьбой других. Очень печально, что Россия держит за решеткой невинных граждан Украины, чтобы ее шантажировать, демонстрировать свою силу, свое нежелание прекратить агрессию в отношении Украины. Я протестую против этого и хочу, чтобы общество знало об этих людях, ни за что получивших огромные сроки и находящихся в российских тюрьмах.

– Что, на ваш взгляд, Россия сегодня?

– С моей точки зрения, Россия – это новая фашистская диктатура мафиозного типа, управляемая Путиным и его кликой, и которая не способна ничего дать миру. Она удерживает свою власть тем, что разрушает все вокруг себя. Метод Путина заключается в подрыве демократического мира, чтобы он не представлял собой опасную для России альтернативу. Эта диктатура не способна ни созидать, ни создать привлекательное для жизни людей место, там нет свободы, там царит несправедливость, а жить в довольстве может лишь сам Путин и горстка приближенных к нему олигархов. Россия – это своего рода опасная «черная дыра» на международной арене.

Михаил Ежов из России, руководитель сатирического проекта Ежов-Банд, 50 лет.

– Я вынужден был уехать из России, и сейчас мы с женой живем в Чехии. Почему мы пришли к посольству? Потому что нам не безразлично, что происходит в России, хоть мы оттуда и уехали. В первую очередь, нам не безразлично, что там гибнут люди, и гибнут они из-за своих убеждений. Мы считаем, что это неправильно, что это нужно прекращать, поэтому целиком и полностью поддерживаем эту акцию.

– Сюда пришло не очень много людей. Вы считаете, что такие акции могут как-то повлиять на то, что делает российское правительство, Владимир Путин?

– Я всегда считаю, что лучше хоть что-то делать, чем не делать вообще ничего. Пусть нас немного, но пусть они знают, что мы есть. Именно активные люди и приводят мир в движение, и, конечно, такие акции влияют на ситуацию. Если бы мы считали иначе, то не приходили бы на подобные мероприятия.

Молодая девушка, студентка лет 23, представилась как Мусяма, крымская татарка.

– Вы пришли сюда выразить свой протест?

– Да, я пришла сюда протестовать. Мне очень понравился монолог Олега Сенцова, произнесенный им в тюрьме. Он сказал: «В России проживают миллионы людей, и какая-то часть из них согласна с тем, что происходит, или им все равно, большая часть просто боится и не готова бороться с властью, с несправедливостью. Однако нужно преодолевать свой страх и выступать против несправедливости. Я верю, что и Россия когда-нибудь станет демократической, и людей не будут без причины сажать в тюрьму.

Никто из представителей посольства России к пикетчикам не вышел.