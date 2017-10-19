Не счесть кристаллов в «турновских пещерах»!

Лорета Вашкова
19-10-2017
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Сведущий гид, сопровождающий туристов в Чешский рай, непременно расскажет о здешнем месторождении редких драгоценных камней и самоцветов, порекомендовав побывать в музее г. Турнов – некоторые упрощенно называют его ювелирным музеем. Неудивительно: с конца XIX в. он освещает историю и археологию этого региона, специализируется на документации залежей камней, их обработки, традиций ювелирного дела на территории Чехии. Недавно экспозиция пополнилась редчайшими экспонатами: более двухсот уникальных раухтопазов, цитринов и других камней. Их покупка обошлась музею в миллион крон, однако подлинная стоимость коллекции неисчислима.

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Фото: ЧТКФото: ЧТК Подлинные раритеты можно увидеть в музейной секции Klenotnice («Сокровищница»): древние украшения с багровым чешским гранатом, посуду из драгоценных и благородных материалов и другие экспонаты. Лучшее, что создали чешские и европейские мастера с 1891 по 1954 гг. Экспонаты являются доказательством творческого развития наследия ремесленных школ на территории Чехии, воплощением высокого уровня владения разнообразными техниками. Шлифовкой драгоценных камней в Трутнове занялись почти 400 лет назад, и в 1884 г. в городе было основано профессиональное училище. Здесь будущие ювелиры постигают секреты мастерства до сих пор. Училище гордится работами своих учащихся и педагогов, получивших признание во всем мире и отмеченных наградами на международных выставках в Париже и Сент-Луисе. А предметом особой гордости турновского музея недавно стала уникальная коллекция шлифованных драгоценных камней и самоцветов.

Новое собрание начитывает 226 отшлифованных экземпляров дымчатого кварца (раухкварца), цитринов, напоминающих топазы, и горного хрусталя. Все они были найдены на чешских и моравских месторождениях. С учетом размера отдельных камней можно сказать, что турновское собрание является более еще более значительным, чем коллекция Национального музея в Праге. Минералог и геолог музея Ян Бубал с гордостью показывает образец дымчатого кварца внушительных размеров. Тот самый, который использовался с древности и для производства ритуальных фигурок.

Фото: ЧТКФото: ЧТК – Этот камень весит 508 граммов. Мы предполагаем, что перед нами – вообще самый крупный отшлифованный чешский камень. Пока мы проверяем всю доступную информацию с коллегами. А вот – цитрин весом 120 гр., подверженный бриллиантовой огранке и сверкающий, как алмаз – почти 600 каратов! Он почти прозрачный. Его нашли в области Лаштовички. Такие образцы – большая редкость во всем мире,

– подчеркивает Ян Бубал.

Коллекцию 226 уникальных образцов по праву можно считать одним из чешских сокровищ, полагают сотрудники музея.

«Обычно мы покупаем коллекции, общая стоимость которых за год не превышает 20 или 30 тысяч. Приобретение за такую сумму в истории нашего музея – совершенно исключительный случай, и в бытностью мою главой музея наверняка – единичный»,

– подчеркивает директор музея Владимира Якоубеова. Образцы новой коллекции, приобретенной от частного коллекционера за счет гранта Министерства культуры и Либерецкого края, по большей части были обнаружены в области Чешско-Моравской возвышенности, юго-восточной части Чешского массива.

Имя частного коллекционера не оглашается

Ян Бубал, Фото: ЧТКЯн Бубал, Фото: ЧТК – Частный коллекционер, у которого мы купили коллекцию, был участником встреч коллекционеров, которые проходили в 1980-90 годы в Тишнове. Именно во время этих встреч он и познакомился с местными собирателями камней, которые взяли его с собой в поход по местам месторождений. Некоторый образцы этот коллекционер приобрел у них,

– сообщил в интервью «Чешскому радио» Ян Бубал.

Часть коллекции можно будет увидеть в «Сокровищнице» турновского музея в рамках выставки, которая откроется 24 октября. В течение всего года на подворье музея можно посетить ювелирную мастерскую и понаблюдать за работой мастеров.

Лорета Вашкова
19-10-2017
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