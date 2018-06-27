Назначение нового правительства: Премьер обещает бой с коррупцией и нелегальной миграцией

«Разрешите вас поздравить с назначением. Используя случай, хочу поблагодарить предыдущий состав кабинета за его дружную работу. Надеюсь, что этот командный дух перейдет по наследству и к новому правительству, которое, я надеюсь, не будет отягчено ведомственностью. Желаю вам, хотя бы, счастливой жизни и, главное, много радости от вашей успешной работы», – подчеркнул президент Милош Земан.

«Обещаю вам, а в первую очередь всем гражданам, что наше правительство будет отстаивать безопасность наших людей, причем не только у нас. Мы будем бороться с нелегальной миграцией, отстаивать наши интересы в Европе. Наше правительство будет сражаться с коррупцией, расточительством и бюрократией. Наша цель – эффективное государство. Наш кабинет сделает все возможное, чтобы улучшить жизнь наших людей. Потенциал нашей страны и народа огромен. У нас есть сила, чтобы вернуться на вершину в рамках Европы. Вернуться туда, где мы были во времена Т. Г. Масарика», – ответил главе государства премьер Андрей Бабиш.

Как и ожидалось, во время церемонии назначения среди министров отсутствовал социал-демократический кандидат на пост главы МИД Чехии Мирослав Похе. Президент категорически выступал против его назначения и в результате внешнеполитическое ведомство временно возглавит председатель партии социал-демократов Ян Гамачек, официально назначенный министром внутренних дел. Всего социалисты получили под свое начало пять ведомств. Движение ANO, включая премьера, в кабинете представляет 10 министров.

Жизнеспособность второго кабинета министров, сформированного Андреем Бабишем, будет в Нижней палате зависеть от голосов коммунистов, ибо часть партий со своей стороны сразу после церемонии назначения отвергла возможность поддержки правительства.

«Правительство еще не начало работать, а коалиционные партии уже ругаются между собой. Еще посмотрим, насколько этот кабинет будет стабильным», – заявил в интервью Чешскому телевидению глава парламентской фракции христианских демократов Ян Бартошек.

Он также обратил внимание на то, что был назначен кабинет, который может получить голоса коммунистов, и возглавляемый премьером, подозревающимся в том, что в прошлом сотрудничал с коммунистической секретной службы (Андрей Бабиш категорически отвергает данное обвинение). Бартошек считает неэтичным, что назначение правительства произошло в день казни Милады Гораковой и поминают жертв политических репрессий в период коммунистического режима в Чехословакии.

О невозможности поддержать новый кабинет заявила и заместитель председателя партии ТОР 09 Маркета Пекарова–Адамова. «Вероятно, впервые в истории Палаты депутатов, перед законодателями предстанет столь несочетающееся правительство. Одному человеку даже приходится совмещать три функции. Ян Гамачек одновременно будет заместителем премьера, главой МВД и министром иностранных дел», – прокомментировал председатель движения Свобода и прямая демократия Томио Окамура.

Пиратская партия категорически отказалась поднимать руки в поддержку второго правительства Андрея Бабиша. Субъект, возглавляемый Иваном Бартошем, не намерен проявлять терпимость по отношению к новому кабинету. Правительству ANO и социал-демократов необходимо в свою поддержку набрать, как минимум, 101 голос. Депутаты партий коалиции могут обеспечить лишь 93.