Наш ответ «Хортице» – чешская картошка в синем мундире

Это второй корнеплод нетрадиционной окраски, созданный в Броде: ранее агрономы представили сорт фиолетового цвета, клубни которого уже сажают чешские фермеры.

– Сколько лет длилась работа отечественных исследователей?

– Как сообщили сотрудники Научно-исследовательского института картофелеводства, для достижения положительного результата, то есть получения синего природного цвета пигмента, им потребовалось более десяти лет. Интенсивную окраску имеет не только кожура корнеплода, но и мякоть. Благодаря своим свойствам, в том числе наличию большого процента антиоксидантов и микроэлементов этот сорт картошки обладает потенциалом благотворного воздействия на организм человека.

– Ученые многих стран сообщили о ранее достигнутых результатах и сортах с фиолетовым окрасом. Украинские селекционеры вывели в этом году, например, сорт «Хортица», который имеет фиолетовую окраску. Вообще же огородники-любители ознакомлены с зарубежными фиолетовыми сортами Vitelotte Noire, который также называют «негритянкой» и «китайским трюфелем», или с Purple Peruvian, a в последние годы и с «Голубой розой». Известно ли, насколько схож новый чешский сорт с вышеперечисленными?

– Более детально селекционеры пока не озвучили характеристику Val Blue. Понятно лишь, что фиолетовая (антокциановая) окраска мякоти клубня и в этом случае обусловлена глюкозидным пигментом – антоцианом. Чешские селекционеры проводят попытки получения сортовых форм картофеля, устойчивых к вредителям и болезням, улучшенных и засухостойких, без применения генной инженерии. То есть речь идет о гибриде картофеля, полученном методом селекции. Картофель Val Blue подвергается традиционной термической обработке, не теряя своего цвета. Селекционеры считают, что его предпочтительнее отваривать в мундире – впрочем, как и другие сорта, не только для приготовления салатов, но и любого гарнира.

По описанию сорта, данному сотрудницей института Ярославой Домкаржовой, Val Blue имеет несколько удлиненную форму и напоминает рогалик. Новый сорт был зарегистрирован в 2017 году и на августовской Международной сельскохозяйственной выставке «Земля-кормилица», которая ежегодно проходит в Чешске Будейовице, удостоился специальной премии «Золотой колос».

– Насколько активно в Чехии в экспериментальных хозяйствах занимаются производством семенного материала новых сортов?

– Новыми сортами занимаются в стране в целом четыре научно-исследовательских учреждения, однако фиолетоклубневыми «ведают» лишь в Научно-исследовательском институте картофелеводства, который существует в Чехии уже с 20-х годов прошлого века. В институте не только занимаются выведением новых сортов, но и проводят плановое обновление здешнего генобанка. Здесь хранится более 2550 гарантированно здоровых сортообразцов семенного картофеля, в том числе сорта из Перу, как и отечественные сорта, которые были выведены агрономами с конца XIX столетия до наших дней.