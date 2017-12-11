Наркодилер – за соседней партой

Лорета Вашкова
11-12-2017
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Специалисты из рядов врачей и полицейских бьют в набат: число случаев ношения оружия в чешских школах, как и попадания в школьную среду наркотических средств через самих учеников, растет. Школьники втихую приторговывают наркотиками. Нередко директора образовательных учреждений, узнав об этой проблеме, в целях отведения прямого удара по репутации возглавляемой ими гимназии или училища стремятся поскорее замести следы: исключают провинившегося ученика из школы, не сообщая о правонарушении в полицию.

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Большинство школьников знает дилеров лично

Иллюстративное фото, фото: Pixabay CC0Иллюстративное фото, фото: Pixabay CC0 Наряду с сигаретами и алкоголем в школе все чаще стали появляться марихуана или новые синтетические аналоги каннабиноидов, которые можно приобрести через Интернет или прямо у своих сверстников, одноклассников. Причем эти «индивидуальные предприниматели» вовсе необязательно являются явными негативными лидерами класса, они вполне могут слыть «тихушниками» и быть «серыми кардиналами», отмечают психологи. Дети в возрасте до 12 лет вдыхают разные жидкости, обладающие одурманивающим эффектом. «Большинство наркотических средств, которые употребляют 2/3 несовершеннолетних, попадает к ним благодаря разветвленной сети группы их сверстников. То есть представление о том, что ребенок купил «товар» от незнакомого дилера, чужака, в большинстве случаев ложно. Ребята сами продают и передают друг другу наркотики»,

– отмечает заведующий Клиникой аддиктологии Kарлова университета Михал Миовский.

Более 70% учащихся знает, к кому, не выходя из собственного учебного заведения, обратиться с просьбой о поставке амфетамина, травки и т. п. Как сообщил М. Миовский, некоторые руководители школ, узнав, что их воспитанник подсел на наркотики, исключают его из школы, вместо того чтобы, в первую очередь, информировать об этом факте полицию. Тем самым они нарушают закон. С практикой умолчания со стороны руководства школ столкнулся и директор Национального центра по борьбе с наркотиками Якуб Фридрих. По его словам, некоторые директора смотрят правде в глаза, понимая, что родители вправе ожидать от них принятия конкретных мер для противодействия такому явлению. К другой категории принадлежат те, кто стремится спрятать концы в воду ради сохранения престижа – своего собственного и школы. Ухудшилась в чешских школах в последние годы и ситуация со скрытым ношением оружия. «Оказывается, что школьники уже не ограничиваются ношением перочинных ножичков. В школах появляются ножи, не отвечающие по своим размерам обыкновенным карманным, которыми обзавелись учащиеся. Проблемой в настоящее время становится и ношение старшеклассниками кастетов, что раньше встречалось лишь в редких случаях», Михал Миовский, фото: Эва Дворакова, ЧРоМихал Миовский, фото: Эва Дворакова, ЧРо

– сообщил «Чешскому радио» Михал Миовский. Он предупреждает о необходимости поиска более скорого решения назревающей проблемы и принятия мер предосторожности, прежде чем учащиеся начнут носить в школу пневматические пистолеты калибра 9 мм, «одолженные» у своих отцов.

«Вопросом, тем не менее, остается, действительно ли участились такие случаи по сравнению с прошлым, или ученики уже просто не утруждаются прятать оружие, в связи с чем такие случаи и получили широкую огласку»,

– говорит заместитель главного школьного инспектора ЧР Ондржей Андрыс.

Проект по профилактике наркозависимости – лишь на бумаге

При этом в Чешской Республике вот уже 17 лет был разработан национальный проект по профилактике наркозависимости, который существует, увы, лишь на бумаге.

Иллюстративное фото, фото: Pixabay CC0Иллюстративное фото, фото: Pixabay CC0 «Ни Министерство здравоохранения, ни Министерство образования до сих пор не выделили обещанные ими средства на реализацию проекта, который подразумевает тесное сотрудничество ряда ведомств – прежде всего, здравоохранения, внутренних и социальных дел, образования, юстиции. Нет площадки для проведения широкой дискуссии в общественной среде»,

– сетует Михал Миовский.

Специалисты в упомянутом проекте, например, сосредоточили свое внимание на методике тестирования несовершеннолетних на наличие наркотических и психоактивных средств непосредственно в стенах школы. Как отмечают эксперты, необходимо повысить уровень информированности педагогов о том, какими полномочиями они в таких ситуациях наделены, так как многие учителя их просто недооценивают, а также стремиться к более активному сотрудничеству школ, педагогов и родителей.

Лорета Вашкова
11-12-2017
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Фото: Pixabay, открытый источник

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