Наркодилер – за соседней партой

Большинство школьников знает дилеров лично

Наряду с сигаретами и алкоголем в школе все чаще стали появляться марихуана или новые синтетические аналоги каннабиноидов, которые можно приобрести через Интернет или прямо у своих сверстников, одноклассников. Причем эти «индивидуальные предприниматели» вовсе необязательно являются явными негативными лидерами класса, они вполне могут слыть «тихушниками» и быть «серыми кардиналами», отмечают психологи. Дети в возрасте до 12 лет вдыхают разные жидкости, обладающие одурманивающим эффектом. «Большинство наркотических средств, которые употребляют 2/3 несовершеннолетних, попадает к ним благодаря разветвленной сети группы их сверстников. То есть представление о том, что ребенок купил «товар» от незнакомого дилера, чужака, в большинстве случаев ложно. Ребята сами продают и передают друг другу наркотики»,

– отмечает заведующий Клиникой аддиктологии Kарлова университета Михал Миовский.

Более 70% учащихся знает, к кому, не выходя из собственного учебного заведения, обратиться с просьбой о поставке амфетамина, травки и т. п. Как сообщил М. Миовский, некоторые руководители школ, узнав, что их воспитанник подсел на наркотики, исключают его из школы, вместо того чтобы, в первую очередь, информировать об этом факте полицию. Тем самым они нарушают закон. С практикой умолчания со стороны руководства школ столкнулся и директор Национального центра по борьбе с наркотиками Якуб Фридрих. По его словам, некоторые директора смотрят правде в глаза, понимая, что родители вправе ожидать от них принятия конкретных мер для противодействия такому явлению. К другой категории принадлежат те, кто стремится спрятать концы в воду ради сохранения престижа – своего собственного и школы. Ухудшилась в чешских школах в последние годы и ситуация со скрытым ношением оружия. «Оказывается, что школьники уже не ограничиваются ношением перочинных ножичков. В школах появляются ножи, не отвечающие по своим размерам обыкновенным карманным, которыми обзавелись учащиеся. Проблемой в настоящее время становится и ношение старшеклассниками кастетов, что раньше встречалось лишь в редких случаях»,

– сообщил «Чешскому радио» Михал Миовский. Он предупреждает о необходимости поиска более скорого решения назревающей проблемы и принятия мер предосторожности, прежде чем учащиеся начнут носить в школу пневматические пистолеты калибра 9 мм, «одолженные» у своих отцов.

«Вопросом, тем не менее, остается, действительно ли участились такие случаи по сравнению с прошлым, или ученики уже просто не утруждаются прятать оружие, в связи с чем такие случаи и получили широкую огласку»,

– говорит заместитель главного школьного инспектора ЧР Ондржей Андрыс.

Проект по профилактике наркозависимости – лишь на бумаге

При этом в Чешской Республике вот уже 17 лет был разработан национальный проект по профилактике наркозависимости, который существует, увы, лишь на бумаге.

«Ни Министерство здравоохранения, ни Министерство образования до сих пор не выделили обещанные ими средства на реализацию проекта, который подразумевает тесное сотрудничество ряда ведомств – прежде всего, здравоохранения, внутренних и социальных дел, образования, юстиции. Нет площадки для проведения широкой дискуссии в общественной среде»,

– сетует Михал Миовский.

Специалисты в упомянутом проекте, например, сосредоточили свое внимание на методике тестирования несовершеннолетних на наличие наркотических и психоактивных средств непосредственно в стенах школы. Как отмечают эксперты, необходимо повысить уровень информированности педагогов о том, какими полномочиями они в таких ситуациях наделены, так как многие учителя их просто недооценивают, а также стремиться к более активному сотрудничеству школ, педагогов и родителей.