Налоги, инвестиции, пенсии

Христианские демократы стремятся поддержать семьи с детьми. Трудоустроенным родителям, по их мнению, необходим более солидный пакет налоговых льгот.

«Это хороший сигнал, я считаю, что в семьях наших граждан все чаще рождается по двое и трое детей. Я уверен, что мы должны создавать условия для того, чтобы детей в чешских семьях рождалось все больше», - подчеркивает председатель христианских демократов Павел Белобрадек.

За рост зарплат и пенсий выступает Коммунистическая партия Чехии и Моравии. В ее планах ввести и налоговые скидки для граждан с низкими доходами, а вот корпорации, по мнению чешских коммунистов, должны платить прогрессивный подоходный налог.

Снижение налогообложения продвигают и гражданские демократы.

«Мы говорим – надо снизить налоги. Пускай у людей в кошельках останется больше денег. Они должны ощущать эффект экономического роста. В связи с этим мы намерены внедрить равный подоходный налог в объеме 15% от суммы зарплаты-брутто», - комментирует председатель партии Петр Фиала. Его субъект также намерен отменить систему электронного учета выручки.

В этом вопросе гражданские демократы придерживаются того же мнения, что и Пиратская партия, которая также предлагает внедрить одинаковый подоходный налог, независящий от уровня доходов.

Движение ANO выступает против роста налогового бремени. В планах политического движения снижение ставки НДС на ряд товаров и услуг. Одним из пунктов программы, затрагивающим сферу государственных инвестиций, является реконструкция и расширения автомагистральной сети страны.

«Мы намерены построить 260 километров новых транзитных автомагистралей. Имеется в виду и 110 километров шоссе D1, которое буквально разваливается, поэтому после реконструкции это будет новая дорога. Начнем мы также строительство 220 километров абсолютно новых скоростных транзитных магистралей», - обещает глава движения ANO Андрей Бабиш.

Чешская социал-демократическая партия готовится снизить НДС на базовые продукты питания и увеличить подоходный налог для фирм с большими доходами. До 2022 года, по словам министра иностранных дел Любомира Заоралека, социал-демократы намерены увеличить в Чехии минимальный размер оплаты труда до уровня 16 тысяч крон (615,4 евро), а среднюю зарплату довести до показателя 40 тысяч крон (1538,5 евро).

«Все продумано так, чтобы увеличение зарплат шло одновременно с ростом эффективности труда и наращиванием экономических показателей страны», - обращает внимание лидер избирательной кампании социал-демократов.

Движение Свобода и прямая демократия, возглавляемое Томио Окамурой, ратуют за льготы для мелких предпринимателей: «Мы предлагаем нулевую ставку подоходного налога для мелких предпринимателей, чей годовой оборот составляет менее 500 тысяч крон (19231 евро). Одновременно, мы считаем, нужно ограничить финансовую поддержку, которой пользуются граждане, нежелающие приспособиться к действующим в обществе правилам».

Объединение Старосты и независимые продвигают отсрочку для третьей и четвертой фазы внедрения системы электронного учета выручки.

Полностью эту систему планирует аннулировать партия ТОР 09. Ее лидер Мирослав Калоусек готовится также вернуться к вопросу пенсионной реформы: «Очевидно, что если мы не добьемся реорганизации, то сегодняшняя молодежь в старости будет получать пособие по бедности, а не пенсии. Причина в том, что пенсионеров становится все больше, а тех, кто перечисляет средства в систему, не прибавляется».