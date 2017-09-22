Над чешским «ромом» сгущаются тучи

Останутся жители Чехии без своего любимого крепкого напитка «Туземский», отличающегося выразительным ромовым привкусом, или ЕС предоставит исключение на его производство? Все будет зависеть от результатов экспертизы. Европейское агентство по безопасности продуктов выявило в ромовой эссенции, применяемой в Чехии для приготовления «Туземского», канцерогенное вещество.
Когда-то название традиционного для Чехословакии и Чехии крепкого алкогольного напитка включало в себя еще одно слово, долгие годы его называли – «Туземский ром». Однако в 2003 году Брюссель обратил внимание на то, что «чешский ром» производится не как положено - из сахарного тростника, путем перегонки и выдерживания в дубовых бочках, а является результатом смешивания спирта с ромовой эссенцией. Рецепт главного ингредиента каждый производитель хранит в тайне.
После вступления Чешской Республики в Европейский союз производителям пришлось поменять название, и на свет появился крепкий напиток – «Туземский» (Tuzemák).
Ныне, возможно, придется менять и рецептуру, или же полностью прекратить производство.
«Все знают, что мы упорно боролись за право сохранить в названии нашего напитка слово – «ром», но пришлось сдаться и переименовать напиток. В настоящее время ситуация повторяется, только под угрозой оказался непосредственно алкогольный напиток. Естественно, что я не хочу наносить ущерб здоровью потребителей. Однако сейчас нельзя останавливаться только на оценке свойств конкретного вещества. Главную роль играют объемы его содержания в напитке и то, сколько его попадет в организм человека при употреблении. Важно выявить норму, превышение которой становится опасным для человеческого здоровья», - подчеркивает министр сельского хозяйства Чехии Мариан Юречка.
В подобном духе высказывается и профессор Карел Мелцох, ректор пражской Высшей химико-технологической школы: «Каждый продукт – коктейль химических веществ. Было бы иллюзией считать, что все они являются полезными для здоровья. Главное – это концентрация, объемы вещества, которые попадают в организм человека при нормальном режиме потребления продукта. Это достаточно сложная проблема. Если какое-то вещество обозначено в качестве канцерогенного, то, безусловно, этой проблемой необходимо заниматься. Однако все потом зависит от объемов потребления конкретного продукта».
«Необходимые шаги я уже предпринял на прошлой неделе при встрече с директором Европейского агентства по безопасности продуктов. Я попросил ознакомить наших экспертов с примененной методикой исследования. Одновременно мы будем заниматься определением безопасного норматива потребления вещества, используемого в эссенциях. Только потом мы решим, что делать. На последнем этапе можно задуматься и о переговорах по поводу исключения для нашей продукции.
Подобного добились для себя некоторые государства ЕС, например, в отношении норм на содержание диоксина в рыбе. Прецедент существует», - комментирует министр сельского хозяйства Мариан Юречка. Он также подчеркивает, что на первом месте стоит охрана здоровья чешских потребителей, а переговоры по поводу исключения из правил ЕС можно начинать только после проведения всех необходимых исследований и определения безопасной нормы.
По правилам ЕС, исключение может быть предоставлено в случае, если речь идет о веществе, для которого в традиционном продукте невозможно или тяжело найти заменитель.