Над чешским «ромом» сгущаются тучи

Когда-то название традиционного для Чехословакии и Чехии крепкого алкогольного напитка включало в себя еще одно слово, долгие годы его называли – «Туземский ром». Однако в 2003 году Брюссель обратил внимание на то, что «чешский ром» производится не как положено - из сахарного тростника, путем перегонки и выдерживания в дубовых бочках, а является результатом смешивания спирта с ромовой эссенцией. Рецепт главного ингредиента каждый производитель хранит в тайне.

После вступления Чешской Республики в Европейский союз производителям пришлось поменять название, и на свет появился крепкий напиток – «Туземский» (Tuzemák).

Ныне, возможно, придется менять и рецептуру, или же полностью прекратить производство.

«Все знают, что мы упорно боролись за право сохранить в названии нашего напитка слово – «ром», но пришлось сдаться и переименовать напиток. В настоящее время ситуация повторяется, только под угрозой оказался непосредственно алкогольный напиток. Естественно, что я не хочу наносить ущерб здоровью потребителей. Однако сейчас нельзя останавливаться только на оценке свойств конкретного вещества. Главную роль играют объемы его содержания в напитке и то, сколько его попадет в организм человека при употреблении. Важно выявить норму, превышение которой становится опасным для человеческого здоровья», - подчеркивает министр сельского хозяйства Чехии Мариан Юречка.

В подобном духе высказывается и профессор Карел Мелцох, ректор пражской Высшей химико-технологической школы: «Каждый продукт – коктейль химических веществ. Было бы иллюзией считать, что все они являются полезными для здоровья. Главное – это концентрация, объемы вещества, которые попадают в организм человека при нормальном режиме потребления продукта. Это достаточно сложная проблема. Если какое-то вещество обозначено в качестве канцерогенного, то, безусловно, этой проблемой необходимо заниматься. Однако все потом зависит от объемов потребления конкретного продукта».

«Необходимые шаги я уже предпринял на прошлой неделе при встрече с директором Европейского агентства по безопасности продуктов. Я попросил ознакомить наших экспертов с примененной методикой исследования. Одновременно мы будем заниматься определением безопасного норматива потребления вещества, используемого в эссенциях. Только потом мы решим, что делать. На последнем этапе можно задуматься и о переговорах по поводу исключения для нашей продукции.

Подобного добились для себя некоторые государства ЕС, например, в отношении норм на содержание диоксина в рыбе. Прецедент существует», - комментирует министр сельского хозяйства Мариан Юречка. Он также подчеркивает, что на первом месте стоит охрана здоровья чешских потребителей, а переговоры по поводу исключения из правил ЕС можно начинать только после проведения всех необходимых исследований и определения безопасной нормы.

По правилам ЕС, исключение может быть предоставлено в случае, если речь идет о веществе, для которого в традиционном продукте невозможно или тяжело найти заменитель.