Начался учебный год

Например, с сентября 2017 года в Чехии все детишки в возрасте 5 и 6 лет, которым до поступления в школу остался ровно год, должны быть зачислены и посещать детские сады. Государство, таким образом, стремится помочь детям из социально слабых семей. Чиновники уверены, что так им будет проще сжиться с коллективом и постигать знания. Посещение дошкольной группы детского сада в Чехии является бесплатным.

Новшество имеет, как своих сторонников, так и критиков

Причина недовольства критиков заключается в обязательном характере данной меры. Благотворительная организация «Человек в беде» обращает внимание, что новшество рассчитано в первую очередь на социально слабые слои населения, но именно в их случае оно и не действует. Большое количество детей из бедных семей в детсады зачислены не были. Родители их туда попросту не привели.

«Правило имеет чрезмерно репрессивный характер, подминая под себя и тех, кто в принуждении не нуждается. Актуальна также опасность, что в рамках соблюдения нормы к родителям, которых действительно нужно побуждать отправлять своих чад в детский сад, будут применяться не всегда удачные способы мотивировки. Мы поддерживаем идею посещения детского сада, но начинать надо гораздо раньше, а не за год до поступления в школу», - комментирует аналитик организации «Человек в беде» Даниэль Гуле.

Многие родители недовольны и необходимостью писать объяснительные записки по поводу каждого отсутствия их ребенка в детском саду, а если речь пойдет о более длительном сроке, то и приносить справки от врачей.

Представитель Школьной инспекции Ондржей Андрыс, однако, развенчивает миф о «драконовских мерах»: «Ни в коем случае речь не идет о праве детских садов требовать медицинские справки, если ребенок просто вдруг себя почувствовал плохо или же у него появится обыкновенный насморк».

Новинки касаются не только дошколят

В начальной школе вводится обязательный курс плавания в рамках стандартной программы физического воспитания. Министерство образования с этой целью будет школам перечислять средства на транспорт, которым учеников доставляют в бассейн и обратно.

Последний год в испытательном режиме в чешских школах реализуется программа инклюзивного образования. По итогам проверок будет проведена корректировка системы и введен уже стандартный режим.

Одной из главных тем этого года будут также зарплаты учителей

Касается это всех уровней образования – от детских садов до вузов. Как Радио Прага уже информировало, 1 сентября состоялась так называемая «протестная встреча» педагогов и политиков. Главным требованием является выделение дополнительных бюджетных средств. Вузы, например, требуют прибавки в объеме 17,5 миллиардов крон (654 миллиона евро). Если этого не произойдет, то, возможно, мы дождемся и крупной забастовки педагогов.

Министр финансов страны Иван Пилны заявил, что поддерживает требования педагогов, но в полной мере удовлетворить их в 2018 году можно будет только путем увеличения бюджетного дефицита государства.