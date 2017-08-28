На восстановление Ирака и помощь беженцам

«Мы помогаем детям, оказываем помощь в сфере образования, стремимся улучшать ситуацию людей, которые спасаясь от фанатиков из ИГИЛ, покинули свои родные места, - подчеркнул премьер Чехии Богуслав Соботка. Я считаю, что Европа должна принимать более активное участие в процессе обновления Ирака. У нас есть возможность в этой стране опробовать проекты, которые помогут возвращению беженцев в их изначальные места проживания. Этот опыт через некоторое время нам может пригодиться в Сирии».

Одной из тем, которая обсуждалась во время встречи главы чешского правительства Богуслав Соботки с премьером Ирака Хайдером Аль-Абади, был вопрос безопасности. В Ирак Чехия неоднократно осуществляла поставки стрелкового оружия.

«В течение последних двух лет Ирак является главным направлением, куда Чехия отправляет производимое ей оружие», - напоминает премьер Богуслав Соботка.

На военной базе Балад в Ираке служат чешские авиационные инструкторы, так как для нужд иракской армии у Чехии было закуплено 12 штурмовиков L-159. Группа чешских военных полицейских осуществляет также подготовку кадров для соответствующих иракских подразделений. Осенью текущего года контингент чешских военнослужащих в Ираке должен быть расширен.

«Мы готовим к отправке подразделение военных полицейских и группу инструкторов. Ее первая часть должна приехать в октябре. В планах, и по этому поводу сейчас идут переговоры, отправка в начале грядущего года инструкторов по противохимической защите», - комментирует начальник генерального штаба Йозеф Бечварж.

Однако на первом месте находится послевоенное восстановление Ирака. В данном случае Чешская Республика могла бы помочь с возобновлением работы нефтекомбинатов, но сначала необходимо создать соответствующую договорную базу.

«Между нашими странами нет соглашения об исключении двойного налогообложения. Отсутствует также договор о защите инвестиций. В этом случае мы ждем соответствующего шага со стороны Ирака. Эти договоры нам необходимы. У чешских предпринимателей должны быть элементарные гарантии. Я также подчеркнул и необходимость улучшения ситуации с безопасностью», - заявил премьер Чехии Богуслав Соботка.