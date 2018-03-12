На Староместкой площади вновь идут старинные часы

Во время ремонта черно-белый циферблат, появившийся на часах в послевоенные годы, был заменен на черно-золотой, похожий на тот, который украшал часы в момент их появления на башне в 1787 г.

«Циферблат в стиле барокко отличаются от бывшего здесь ранее не только позолотой, но и тем, что внутри часовых делений сделан и минутный циферблат с делениями по четверти часа – I, II, III и IIII», – рассказывает мастер башенных часов Петр Скала.

Циферблат создан реставраторами заново, буквально с нуля. Стрелки, цифры и деления покрыты 24-каратным золотом. Цифры изготовлены из нержавеющей стали и сделаны съемными, поскольку каждый циферблат весит 110 кг. Верхний край башенных часов находится на высоте 38 м, а диаметр циферблата составляет 329 см. Не будем забывать, что на четырехгранной башне Староместкой ратуши – целых четыре циферблата, позволяющие видеть часы с любой стороны.

Два с половиной века назад люди минут на считали

«Часов четыре, и они были установлены здесь в 1787 г. Это были первые часы в Праге, снабженные современным механизмом. Сейчас им вернули первоначальный облик. Сегодня мы привыкли к тому, что длинная стрелка – минутная, а короткая – часовая. Здесь все ровно наоборот. Это объясняется тем, что 250 лет назад у людей не было потребности ориентироваться во времени с точностью до минуты, скорее, их интересовал час дня», – объясняет сотрудник мэрии Ян Вольф.

Ремонт часов ознаменовал второй этап общей реконструкции башни Староместской ратуши. «Предполагается, что главные объекты будут готовы к концу июня. Посмотрим, как будет обстоять дело с курантами. Во время каникул пройдут завершающие работы. Перед глазами пражан и гостей города куранты полностью готовыми с внешней стороны должны предстать до конца сентября», – сообщил Ян Вольф.

В данный момент городская мэрия устанавливает экран, на который со следующей недели будет транслироваться изображение курантов вплоть до окончания реставрационных работ. Обновление ратушной башни обойдется городу в 48 млн крон, или 1,9 млн евро.