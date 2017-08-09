О том, как сегодня воспринимается шарманка, мы решили поинтересоваться непосредственно у собравшихся зрителей, которые не отрываясь вслушиваются в столь непривычные для современного человека звуки.

– Нравится ли вам музыка, которую здесь сегодня исполняют шарманщики?

– Невероятно нравится! Для того чтобы ее послушать, мы каждый год приезжаем на фестиваль. Она очень красивая! Звуки шарманки напоминают мне давно ушедшие времена, великолепные мелодии и песни, которые, на первый взгляд, кажутся простыми, но люди в них буквально влюблены. Именно в этом и состоит их прелесть, – поделилась с нами своими эмоциями пани Марешова.

В этом году уже в четвертый раз местные и зарубежные шарманщики показывают публике свое умение и инструменты, которые сами являются произведениями искусства. Все желающие могли прийти на их выступление на полуострове Кампа, расположенном прямо под Карловым мостом, в барочном костеле св. Николая на Староместской площади, или же в Чешском музее музыки. Такое яркое, веселое и радостное событие, проходящее в историческом центре чешской столицы, не пропустили и зарубежные гости Праги – об этом можно судить по разнообразию звучащих вокруг нас иностранных языков. А их здесь немало!

– Расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали, и какое впечатление на вас производит подобная музыка?

– Она потрясающая. Сюда я приехал из Финляндии, и у нас ничего подобного нет. Именно поэтому сама шарманка и все те звуки, которые из нее извлекают музыканты, – это для меня нечто экзотическое, дарит совершенно новые ощущения – даже несмотря на то, что я и раньше уже слышал игру шарманщиков. Надо сказать, что мелодия этого инструмента, звучащая на улицах пражского Старого Города, придает чешской столице некую изюминку, – рассказал господин Онни.

На однодневный международный фестиваль прибыли шарманщики из Чехии, Польши, Германии, Австрии, Словакии и Швейцарии. Мы остановились у одного из шарманщиков, окруженных плотной толпой зрителей, которые то и дело с ним фотографируются и записывают его виртуозные движения на свои гаджеты.

– Могли бы вы объяснить нашим слушателям, что из себя представляет шарманка?

– Говорят, что родина шарманки – это Азия. Возникла она из органа, став, можно сказать, его ближайшей родственницей. Сегодня в данном музыкальном инструменте имеются либо металлические, либо деревянные дудки (у меня они как раз деревянные, и поэтому моя шарманка ближе органу). Сам звук появляется в результате вращения рукоятки, после чего меха производят воздух, а специальная бумага с дырочками рождает различные тоны. Каждая отдельная дырочка – это иной тон. В этой шарманке их, например, тридцать шесть. При прохождении воздуха через конкретные дырочки, начинает играть соответствующая дудка.

– Поделитесь с нами вашим репертуаром.

– Шарманка – это всегда что-то веселое. Если вы умеете с ней обращаться, то сыграть можно практически все. Лично у меня сейчас представлен голландский репертуар, куда включены и такие песенки, которые знает даже чешская аудитория. Кроме того, я попробовал создать композицию, которая бы и мне самому очень нравилась – это «Рэгтайм» 30-х гг. Как мне кажется, звучит она очень даже неплохо.

– Как состоялось ваше первое знакомство с шарманкой?

– Много лет назад я вместе со своей знакомой играл в небольших спектаклях. Так вот, для одного из наших представлений мы взяли напрокат шарманку. Дело в том, что главными действующими лицами были марионетки Маргита и Шарманщик. Позже, года два назад, я увидел в продаже похожую шарманку, и мечта моя, можно сказать, осуществилась. Теперь у наших кукол имеется своя собственная шарманка. Это отличное хобби, развлечение, занятный досуг и просто отдых. У моего инструмента голландские корни, сделан он был приблизительно в 70-е гг. XX века.

– Главный лозунг всего события – «шарманка жива». Правда ли это?

– Да, безусловно, шарманка не только живет, но будет жить еще многие и многие годы, поскольку в мастерских искусных ремесленников и по сей день изготовляются новые инструменты – прежде всего в Германии и Нидерландах, – поделился с нами своей историей и будущим шарманки Марко Луцина.

Кто не успел насладиться звуками шарманки в Праге, есть возможность посетить подобное мероприятие в Либереце (9–11 августа) или Брно (14–15 августа).