На повестке дня выдворение российских дипломатов из Чехии

В понедельник премьер в отставке Андрей Бабиш обсудит вопрос возможного выдворения российских дипломатов с главой МИД Чехии Мартином Стропницким и иными министрами.

«Да, весьма вероятно, что мы будем действовать в этом направлении», - заявил председатель чешского правительства Андрей Бабиш журналистам по окончании дебаты глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе.

Выдворение российских дипломатических представителей, как было декларировано, обсуждается также странами Балтии. Неофициально, по информации брюссельского корреспондента Чешского Радио Филипа Нерада, идет разговор, что подобный шаг могли бы осуществить Франция и Польша.

Филип Нерад: «Некоторые государства Евросоюза имеют значительные связи с Россией, что и воспрепятствовало принятию общего решения ЕС о высылке членов российских дипломатических миссий. Например, австрийский канцлер Себастьян Курц ясно заявил, что его правительство российских дипломатов выдворять не будет».

Сколько российских посольских сотрудников может принудительно покинуть Чехию, премьер Андрей Бабиш в данный момент не сообщает:

«На такой вопрос я не могу ответить, мы должны посоветоваться. Правда, что дебаты, во время которых прозвучали самые разные мнения, были весьма продолжительными. Целью дискуссии была разработка единых действий, что удалось не вполне».

По словам Андрея Бабиша, скорее всего, речь пойдет о высылке не десятков, как это было в случае Великобритании, а лишь нескольких российских дипломатов.

Выдворение – она из самых жестких мер в сфере дипломатии.

Вынужденно покидали Чехию три российских дипломата, например, три года назад, но тогда речь шла только о настоятельной рекомендации выехать за пределы страны и уже не возвращаться.

Официальная процедура выдворения имела место в 2009 году. По данным спецслужб, тогда 2 сотрудника российского представительства, осуществляли действия с целью оказания влияния на общественное мнение по поводу планов размещения в Чешской Республике американского радара системы противоракетной обороны.

«Выбор конкретных высылаемых дипломатов осуществляется министром иностранных дел после консультаций со спецслужбами, управлением по внешним связям и информации, Информационной службой безопасности», - комментирует советник премьера и бывший министр иностранных дел Чехии Цирил Свобода. Он также ожидает, что ответом на выдворение российских дипломатов из Чехии станет подобный шаг со стороны Москвы.

С высылкой российских посольских сотрудников из Чехии, как проявлением солидарности с Великобританией, согласны парламентские гражданские демократы, христианские демократы, а также партия ТОР 09 и движение Старосты и независимые. Коммунисты считают, что необходимо дождаться результатов осуществляемого расследования. Президент Чешской Республики Милош Земан комментариев по данной проблеме не предоставил. В ближайший четверг он планирует встретиться с министром иностранных дел страны Мартином Стропницким.