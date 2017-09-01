На полпути к потере депутатской неприкосновенности

Андрей Бабиш и Ярослав Фалтынек, фигурирующие в полицейских протоколах, соответственно, в качестве организатора и соучастника, не были удивлены решению комитета по вопросам депутатской неприкосновенности. Отвечая на вопросы СМИ оба они подчеркивают, что вины за собой не чувствуют, а дело о махинациях на сумму 50 миллионов крон (почти 2 миллиона евро) считают политически мотивированным.

О сути вопроса.

Ярослав Фалтынек, Речь идет о возможном злоупотреблении дотационными средствами ЕС компанией «Ферма Гнездо аиста» (культурно-образовательный комплекс с конференц-залом, рестораном и отелем, главное здание которого напоминает гнездо пернатых). Полицией выдвинута версия, что упомянутая компания была целенаправленно выведена из состава холдинга «Agrofert» с целью получения денег, на которые она изначально не имела права. Дотационные средства из европейского фонда, распределявшиеся в рамках чешской региональной программы, предназначались малым и средним фирмам. Корпорации, подобные «Agrofert», претендовать на них не могли.

«Ферма Гнездо аиста» возникла в 2008 году в результате переименования фирмы «ZZN AGRO Pelhřimov», изначально входившей в холдинг «Agrofert». Перед сменой названия «ZZN AGRO Pelhřimov» преобразовалась в акционерное общество. Кто являлся владельцем ее ценных бумаг, изначально известно не было.

Компания «Ферма Гнездо аиста» несколько лет просуществовала самостоятельно, но в 2014 году, объединившись с акционерной компанией IMOBA, вернулась в лоно холдинга «Agrofert».

До недавнего времени «Agrofert» принадлежал миллиардеру Андрею Бабишу, который вступил на политическую сцену в 2012 году, в 2013 году стал депутатом, а с конца января 2014 до конца мая 2017 года, занимал пост министра финансов чешского государства.

Зампредседателя ANO Ярослав Фалтынек, чьей выдачи с целью разбирательства также добиваются полицейские, являлся членом правления холдинга «Agrofert».

Экс-министр финансов, председатель ANO, миллиардер Андрей Бабиш уверяет, что в тот период, когда «Ферма Гнездо аиста» подавала заявление на дотации, он с ней не имел ничего общего. В 2016 году, разъясняя происхождение своего имущества, политик депутатам сообщил, что культурно-образовательным комплексом «Гнездо аиста» владели его родственники – дети и шурин.

«Рекомендации лишить нас неприкосновенности мы ожидали. Это логично, если учитывать соотношение сил в ответственном депутатском комитете. Это дело должно коренным образом повлиять на результат будущих выборов. Речь в данном случае не идет о деле «Гнездо аиста», а о том кто выиграет парламентские выборы и войдет, или не войдет, в состав правительства», - прокомментировал вынесенное решение председатель политического движения ANO миллиардер Андрей Бабиш.

Президиум движения ANO мнение председателя поддерживает.

Спикер палаты депутатов социал-демократ Ян Гамачек реагировал на это следующим заявлением: «Я помню время, когда движение ANO высказывалось против института депутатской неприкосновенности. Мне кажется, что и в этическом кодексе движения есть статья, обязывающая в подобном случае депутата по собственной инициативе обратиться к коллегам и попросить их об отмене неприкосновенности. Сегодняшнее заявление ANO идет в разрез с их обещаниями».

Руководство ANO моральным аспектом вопроса занималось, подтвердил еще один заместитель главы ANO Рихард Брабец: «Мы констатировали, что в этом случае участие председателя Андрея Бабиша и его заместителя Ярослава Фалтынека в депутатских выборах не противоречит моральному кодексу движения ANO».

«У меня нет какой-либо информации о наличии политической мотивировке в данном деле. Об этом говорит только движение ANO. По моим же данным, полиция и надзирающая прокуратура действовали в соответствии с законом. Именно поэтому нет причин для сохранения депутатского иммунитета. Наоборот, необходимо, чтобы решение о виновности или невиновности депутатов принял независимый суд», - уверен заместитель главы комитета по вопросам депутатской неприкосновенности Мартин Плишек из партии ТОР 09.

Окончательное решение по этому вопросу Нижняя палата Парламента Чешской Республики вынесет в ближайшую среду. При этом если Андрей Бабиш и Ярослав Фалтынек вновь будут избраны депутатами, новому составу палаты придется голосование повторить.