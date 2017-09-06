На парламентской повестке – депутатская неприкосновенность

Обвинения в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов вывели сотни людей на акции протеста, вызвали правительственный кризис и, в итоге, лишили одного из богатейших граждан Чехии министерского портфеля.

Теперь полиция добивается снятия с Андрея Бабиша и его ближайшего соратника по партии ANO Ярослава Фалтынека депутатского иммунитета.

Андрей Бабиш не устает повторять, что обвинения носят политизированный характер и связаны исключительно с предстоящими парламентскими выборами, до которых осталось всего 45 дней. Он сам попросил своих коллег по нижней палате голосовать за лишение его иммунитета, поскольку, как он заявляет, не боится расследования, которое считает надуманным.

С подобным заявлением выступил и зампредседателя ANO Ярослав Фалтынек, который сообщил, что и сам будет голосовать за отмену неприкосновенности.

Накануне большинство партий, представленных в чешском парламенте, заявила, что будут голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с обоих политиков.

По словам председателя фракции ТОР-09 Михала Кучеры, «на Западе оба депутата в подобной ситуации сами бы сложили мандат». Министр иностранных дел Любомир Заоралек назвал депутатский иммунитет «излишним», выразив мнение, что «с депутатами следует поступать так же, как и с обычными гражданами».

Полиция добивается привлечения Андрея Бабиша и Ярослава Фалтынека по делу, известному как «Гнездо аиста». Культурно-образовательный комплекс, оснащенный конференц-залом, рестораном и отелем, получил свое название благодаря главному зданию, построенному в форме птичьего гнезда. Именно в отношении возведения этого комплекса, строительство которого велось, в том числе, за счет европейских дотаций, выдвигаются обвинения в нечестном привлечении финансирования.

Полицией считает, что компания, которой принадлежит «Гнездо», была выведена из состава холдинга «Agrofert» с целью привлечения средств, на которые изначально не имела права. Дотации из европейского фонда, распределявшиеся в рамках региональной программы, предназначались малым и средним предприятиям, и «Agrofert» не мог на них претендовать.

К тому же в 2014 году компания «Ферма Гнездо аиста» вернулась в состав «Agrofert», который до недавнего времени принадлежал миллиардеру Андрею Бабишу, а Ярослав Фалтынек, являлся членом правления холдинга.