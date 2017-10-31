На Карлов мост вернулся Франческо Борджиа

Пять лет назад в депозитарий была передана скульптурная композиция, запечатлевшая святого Франческо Борджиа.

«В 2012 или 2011 г. от постамента скульптурной группы откололся карниз. Анализ, проведенный реставраторами, выявил и другие проблемы со статикой сооружения. Поэтому Отдел по охране памятников принял решение снять эту скульптурную композицию, которая находится уже не в том состоянии, чтобы вернуться на мост. Галерея Праги заказала ее точную копию из песчаника», – объясняет куратор проекта Мария Фолтынова. Автором копии стал скульптор и реставратор Иржи Качер.

Утром, между 7 и 8 ч утра, пражане с удивлением наблюдали, как к подъемном крану привязывают скульптуру, заранее привезенную на Карлов мост. Теперь детали, из которых состоит композиция, устанавливают на свое законное место, как шахматист ставит фигуры на доску.

На месте реставраторам предстоит еще двухнедельная работа по ретушированию и консервации скульптуры, занявшей свое законное пустовавшее место посредине моста, став седьмой пластикой с левой стороны, если вести отсчет от Старого Города.

Изображение Франческо Борджиа было создано в 1710 г. чешским скульптором и резчиком Фердинандом Максимилианом Брокоффом. В момент получения заказа ему было всего 22 года, однако к тому времени он уже три года работал на украшении Карлова моста. Всего из-под его резца выйдет девять католических святых, среди которых и Игнатий Лойола, и св. Вит. Родившийся в семье скульпторов, Фердинанд Брокофф считается одним из наиболее ярких представителей позднего чешского барокко.

Изобразить в камне Франческо Борджиа мастеру заказал имперский бургграф Франциск из Ле-Коллета, считавший этого святого своим небесным покровителем. Можно предположить, что в заказе участвовал и орден иезуитов.

Искусствоведы отмечают особую динамичность скульптурной группы – Франческо изображен в облачении иезуита, поднимающим руку в жесте покорности перед богом. Одесную – ангел, держащий дароносицу, ошую – еще один ангел, с картиной, изображающей Марию с младенцем Иисусом. Постамент украшен атрибутами святости выдающегося иезуита и черепом – символом преходящести телесной жизни.

Кем же был Франческо Борджиа, или Франсиско де Борха, чье родовое имя указывает на испанское происхождение? Он жил в XVI и вошел в историю как Генерал Общества Иисуса, проще говоря, был главой ордена иезуитов. Самому известному из Борджиа – Папе Римскому Александру VI он приходится правнуком, а по матери его род восходит к королю Арагону Фердинанду Католику.

Начинал свою карьеру Франсиско де Борха (1510–1572), уроженец Валенсии, четвертый герцог Гандиа, с придворной службы – был пажом своей кузины, инфанты Екатерины. Женился крайне удачно – на Леоноре де Кастро, фрейлине королевы Изабеллы Португальской. Кстати, у будущего святого было восемь детей.

Происхождение, блестящее для того времени образование и собственные таланты обеспечили ему прекрасное положение при дворе – он был ближайшим советником королевы Изабеллы, с которой ему даже приписывали любовную связь.

Смерть 35-летней Изабеллы стала переломным моментом его жизни – перед похоронами ему как распорядителю пришлось открывать ее свинцовый гроб, который пришлось доставлять в Гранаду, в усыпальницу испанских королей. Засвидетельствовать нотариусу, что бесформенные останки принадлежат именно королеве, смог только Франсиско – он не спускал с гроба глаз. Однако зрелище стало для него огромным потрясением – над могилой монархини он поклялся никогда не служить господину, которого у него может отнять смерть.

Хотя вскоре де Борха был назначен вице-королем в Каталонию, после смерти жены он окончательно отказался от земной жизни и принял монашество, став членом Общества Иисуса. Спустя 14 лет он был избран третьим генералом ордена, став одним из самых успешных в его истории.

Он педантично заботился о подготовке послушников, даже устанавливал количество времени, отведенного на молитву. Человек эпохи освоения Испанией Нового Света, Франческо создал миссию ордена в Латинской Америки, направил первых иезуитов на Флориду, в Мексику и даже в Перу.

Скончался Франческо Борджа в Риме в 1572 г. и был канонизирован Папой Климентом X спустя 100 лет, в 1671 г. Католики чтут его как экзорциста, то есть способного изгонять бесов.

Сегодня он вернулся на Карлов мост.