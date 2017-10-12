На электромобиле – по пражской улице и курортной аллее

Для поддержки «зеленого автомобиля» в стране разработан проект на период до 2025 года, состоящий из 25 конкретных пунктов, в числе которых такие бонусы как отмена регистрационных взносов для электротранспорта и право на бесплатный въезд в исторические центры чешских городов.

«Договор между Объединением автомобильной промышленности и чешским правительством открывает двери широкому применению электромобилей, внедрению автономного управления и применению цифровых технологий в данной сфере.

Диалог с правительством, с прицелом на длительную перспективу, является основополагающим для сохранения конкурентоспособности чешской автопромышленности», – подчеркивает Зденек Петзл, исполнительный директор AutoSAP.

Подписание меморандума между чешским кабинетом министров и отраслевой организацией, можно считать логичными шагом, ибо расширение применения электромобилей в стране – это уже не фантазия, а реальность.

Да, в Праге, например, столичная мэрия и фирмы «Пражская энергетика» и «Porsche Česká republika» предоставили свою поддержку конкретной компании, развивающей систему carsharing.

«Гость из будущего» уже осваивается в Чехии

В настоящее время в строй вводится 15 электромобилей Volkswagen e-Golf. Эти машины позволяют преодолеть расстояние до 300 километров. Это ощутимое расширение предложения, так как до сих пор на прокат предлагались лишь машины Volkswagen e-Up с менее впечатляющими параметрами.

Прага позволила парковать эти автомобили в зонах, предназначенных постоянным резидентам и совершенно бесплатно.

В Чешской Республике на сегодняшний день действует четыре компании, предоставляющие возможность взять в краткосрочный прокат электромобиль, и такая услуга наиболее востребована в Праге.

Сегодня в распоряжении пользователей в Праге – около 80 зарядных станций для зеленых автомобилей». В ближайшее время мэрия столицы, как заявила глава администрации города Адриана Крначова, готовится объявить тендер на подготовку еще 59 мест, где подобные станции могут быть размещены.

Полиция города Градец-Кралове уже использует «автомобили будущего», правда, в тестовом режиме. Электромобили в цветах полиции можно увидеть в Праге, а также в курортном городке Марианске Лазне.

В зоопарке города Двур-Кралове в электромобиле можно проехать по маршруту «Сафари». Те, кто приедет на собственной аккумуляторной машине, могут купить билет на «Сафари» за полцены.