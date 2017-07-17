«Для участия в нашем 26-й сезоне нам удалось пригласить превосходных вокалистов – Анджелу Георгиу и Рамона Варгаса, для которого это станет возвращением на фестиваль после шестилетнего перерыва, а Анджела Георгиу споет в Чешском Крумлове впервые. Они выступят вместе с оркестром Пражской филармонии под управлением дирижера Леоша Сваровского. Выбор репертуара для подобного гала-концерта всегда требует определенного компромисса. Мне хотелось, чтобы оба вокалиста выбрали что-то из Пуччини и Бизе. Конечно, певцы не хотят полностью следовать моим представлениям, поскольку обычно предпочитают использовать отрывки из тех ролей, которые они исполняют в период подготовки к нашему концерту», – рассказывал в преддверии открытия фестиваля в интервью «Радио Прага» о знаменитой румынской сопранистке и мексиканском теноре, солисте Венской оперы, организатор программы фестиваля Любомир Герза.

26-й Международный музыкальный фестиваль «Чешский Крумлов» (14 июля – 5 августа) представляет музыку XV–XXI вв. Программа фестиваля и билеты – на сайте www.festivalkrumlov.cz.

На гала-концерте, открывшегося увертюрой к опере Верди «Набукко», прозвучал дуэт из «Травиаты», арии из «Манон» Массне, «Ромео и Джульетты» Гуно, «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Кармен» Бизе, «Русалки» Дворжака и многое другое.

Как чешскому фестивалю удается «завлечь» к себе всемирно известных исполнителей? «Выступление знаменитостей оговаривается заранее – минимум за год или за два. То есть эта программа для меня уже стала для меня историей – она готова, и я не буду к ней возвращаться, если кто-то неожиданно не заболеет. Сейчас мои мысли полностью заняты следующим фестивалем 2018 года, так что я уже знаю, кто его будет открывать», – раскрывает секреты своей «механики» Любомир Герза.

15 июля на небосклоне фестиваля засияла еще одна звезда – на сцену пышного зала замкового манежа вышла молодая российская скрипачка Мария Солозобова, выступившая в сопровождении Симфонического оркестра «Чешского Радио» под управлением голландского дирижера Конрада ван Альфена.

Еще двадцатилетней студенткой Мария Солозобова стала победительницей международного конкурса им. Брамса в Австрии. Окончила Гнесинское училище, Mосковскую консерваторию и Венскую высшую школу музыки, училась в Цюрихе и Базеле. Преподаёт в Высшей школе музыки, в университете Лозанны. На ее счету – призы многих музыкальных конкурсов Австрии, Швейцарии, Италии. Скрипачка выступает на самых известных концертных площадках мира в сопровождении лучших оркестров. Инструмент Марии Солозобововой – уникальная итальянская скрипка, созданная мастером Николо Гальяно в 1728 г., которая передана ей в пожизненное пользование швейцарской фирмой «Swiss Wafers».

«Я очень жду этого выступления, потому что мне предстоит играть с замечательным оркестром, ведь для меня очень важно, какими будут мои партнеры по сцене. Кроме того, Конрад ван Альфен – мой любимый дирижер, так что у меня просто сказочное настроение, и я надеюсь, что все пройдет хорошо», – делилась Мария впечатлениями после репетиции. «Я и раньше слышала о Крумлове, так что мне было любопытно, и вдруг мне позвонил мой австрийский менеджер с предложением выступить на фестивале, и это стало приятной неожиданностью», – добавила она.

В Чешском Крумлове Мария Солозобова исполнила произведения Иоганнеса Брамса, Феликса Мендельсона Бартольди и Антонина Дворжака. Уже в начале выступления зрители стоя аплодировали скрипачке и оркестру, а после концерта не скупились на похвалы. «Я была поражена – скрипачка была просто великолепна, прекрасно и очень прочувствованно играла. Дворжак – совершенно замечателен. Мне понравился и дирижер, и весь оркестр, все это оставило большое впечатление». «Я хочу похвалить зал, потому что когда музыканты слышат друг друга и сыграны, это сразу понятно, так что я как зритель был очень доволен. Дворжак был прекрасен, и все было безупречно».

Каждый вечер, вплоть до 5 августа, программа фестиваля будет заполнена самыми разнообразными концертами – от грегорианских хоралов и оперных арий до мюзиклов.