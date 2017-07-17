Сказочный Чешский Крумлов вновь наполнился звуками музыки. В город, чьи стены и башни служат лучшей декорацией для концертных площадок, съехались музыканты со всего мира. Российская скрипачка Мария Солозобова, испанский пианист Хавьер Перианес, австрийский скрипач, уроженец Вильнюса Юлиан Рахлин, китайская пианистка Ширан Ванг, оркестр Пражской филармонии и симфонический оркестр «Чешского Радио», фольклор, барокко, джаз, мюзиклы Bravo Broadway – вот далеко не полный перечень программы Международного музыкального фестиваля, давно ставшего одним из главных событий чешского культурного календаря.
«Для участия в нашем 26-й сезоне нам удалось пригласить превосходных вокалистов – Анджелу Георгиу и Рамона Варгаса, для которого это станет возвращением на фестиваль после шестилетнего перерыва, а Анджела Георгиу споет в Чешском Крумлове впервые. Они выступят вместе с оркестром Пражской филармонии под управлением дирижера Леоша Сваровского. Выбор репертуара для подобного гала-концерта всегда требует определенного компромисса. Мне хотелось, чтобы оба вокалиста выбрали что-то из Пуччини и Бизе. Конечно, певцы не хотят полностью следовать моим представлениям, поскольку обычно предпочитают использовать отрывки из тех ролей, которые они исполняют в период подготовки к нашему концерту», – рассказывал в преддверии открытия фестиваля в интервью «Радио Прага» о знаменитой румынской сопранистке и мексиканском теноре, солисте Венской оперы, организатор программы фестиваля Любомир Герза.
26-й Международный музыкальный фестиваль «Чешский Крумлов» (14 июля – 5 августа) представляет музыку XV–XXI вв. Программа фестиваля и билеты – на сайте www.festivalkrumlov.cz.
На гала-концерте, открывшегося увертюрой к опере Верди «Набукко», прозвучал дуэт из «Травиаты», арии из «Манон» Массне, «Ромео и Джульетты» Гуно, «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Кармен» Бизе, «Русалки» Дворжака и многое другое.
Как чешскому фестивалю удается «завлечь» к себе всемирно известных исполнителей? «Выступление знаменитостей оговаривается заранее – минимум за год или за два. То есть эта программа для меня уже стала для меня историей – она готова, и я не буду к ней возвращаться, если кто-то неожиданно не заболеет. Сейчас мои мысли полностью заняты следующим фестивалем 2018 года, так что я уже знаю, кто его будет открывать», – раскрывает секреты своей «механики» Любомир Герза.
15 июля на небосклоне фестиваля засияла еще одна звезда – на сцену пышного зала замкового манежа вышла молодая российская скрипачка Мария Солозобова, выступившая в сопровождении Симфонического оркестра «Чешского Радио» под управлением голландского дирижера Конрада ван Альфена.
Еще двадцатилетней студенткой Мария Солозобова стала победительницей международного конкурса им. Брамса в Австрии. Окончила Гнесинское училище, Mосковскую консерваторию и Венскую высшую школу музыки, училась в Цюрихе и Базеле. Преподаёт в Высшей школе музыки, в университете Лозанны. На ее счету – призы многих музыкальных конкурсов Австрии, Швейцарии, Италии. Скрипачка выступает на самых известных концертных площадках мира в сопровождении лучших оркестров. Инструмент Марии Солозобововой – уникальная итальянская скрипка, созданная мастером Николо Гальяно в 1728 г., которая передана ей в пожизненное пользование швейцарской фирмой «Swiss Wafers».
«Я очень жду этого выступления, потому что мне предстоит играть с замечательным оркестром, ведь для меня очень важно, какими будут мои партнеры по сцене. Кроме того, Конрад ван Альфен – мой любимый дирижер, так что у меня просто сказочное настроение, и я надеюсь, что все пройдет хорошо», – делилась Мария впечатлениями после репетиции. «Я и раньше слышала о Крумлове, так что мне было любопытно, и вдруг мне позвонил мой австрийский менеджер с предложением выступить на фестивале, и это стало приятной неожиданностью», – добавила она.
В Чешском Крумлове Мария Солозобова исполнила произведения Иоганнеса Брамса, Феликса Мендельсона Бартольди и Антонина Дворжака. Уже в начале выступления зрители стоя аплодировали скрипачке и оркестру, а после концерта не скупились на похвалы. «Я была поражена – скрипачка была просто великолепна, прекрасно и очень прочувствованно играла. Дворжак – совершенно замечателен. Мне понравился и дирижер, и весь оркестр, все это оставило большое впечатление». «Я хочу похвалить зал, потому что когда музыканты слышат друг друга и сыграны, это сразу понятно, так что я как зритель был очень доволен. Дворжак был прекрасен, и все было безупречно».
Каждый вечер, вплоть до 5 августа, программа фестиваля будет заполнена самыми разнообразными концертами – от грегорианских хоралов и оперных арий до мюзиклов.