19-01-2017 14:48 | Лорета Вашкова

Как после «бархатной» революции 1989 года происходило проникновение на территорию Чехии ислама? Каков социальный портрет и демографический потенциал проживающих здесь мусульман? В каких городах появились мечети, и на какие средства они существуют? На эти и другие вопросы стремились ответить авторы уникального исследования, вошедшего в издание под названием «Мусульмане в Чехии».

В поле зрения группы чешских исследователей попали самые разные аспекты. Например, «Что пребывание гостей из исламских стран приносит чешским курортам и больницам?», «Часто ли осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, принимают ислам?», «Какой опыт сложился у учителей чешских начальных школ в результате общения с учащимися-мусульманами и их родителями?». В работе над первой такого рода публикацией, насчитывающей более 400 страниц, принимал участие и социолог Оломоуцкого университета Даниэль Топинка. Книга брненского издательства Barrister&Principal предназначена не только для широкого круга специалистов, но может также заинтересовать представителей различных организаций и общественности.

«Тема интересует меня давно, с 2006 года, и, в первую очередь, я стремился выяснить, можно ли вообще исследовать проблематику мусульман в Чехии. Книга стала результатом работы ряда исследователей, которую они проводили последние три года. Мы стремились писать ее таким образом, чтобы она была понятна широкой общественности. Главным критерием отбора материала стало стремление информировать о мусульманах в Чехии и показать обществу разнообразие мусульманской культуры на нашей территории»,

– рассказал Даниэль Топинка.

Общий негативный фон восприятия ислама

– О чем конкретно узнает читатель, взявший в руки этот сборник? Какие разделы он там обнаружит?

«Первая часть исследования – и это важнейший вопрос – посвящена тому, какое мнение бытует о мусульманах в Чешской Республике, что о них говорят в публичном пространстве, и как общество относится к исламу как таковому. Следующая часть в большей мере повествует о том, каким образом сами мусульмане воспринимают свое положение в стране».

– Kaкие стороны жизни страны и общества рассматривает ваше исследование? И как жители Чехии относятся к мусульманам?

«Наша работа началась еще в годы, предшествовавшие миграционному кризису, однако и проведенные тогда исследования подтверждают, что мусульмане воспринимаются чешским обществом как гомогенная и достаточно небезопасная группа, в результате чего чехи испытывают в ее отношении страх».

Мусульмане в Чехии – специфическая группа

Насколько многочисленна группа мусульман в Чехии, и существуют ли существенные различия между данной группой и мусульманскими диаспорами в соседних государствах?

«По нашим подсчетам, в Чехии проживает от 10 до 15 тысяч человек, о которых можно сказать, что они «в той или иной степени связаны с исламом». Определить, кто действительно является мусульманином, а кто нет, иногда достаточно сложно. Чешские мусульмане существенно отличаются от мусульман, проживающих во Франции, Великобритании и в других европейских государствах, уже тем, что их у нас относительно немного. Мусульманская диаспора не является в Чехии ярко выраженным национальным явлением. Данное меньшинство здесь скорее носит «мозаичный» характер. Мусульмане в Чехии имеют намного больше общего с мусульманами в США – они так же сравнительно хорошо образованы и хорошо интегрированы в общество (согласно переписи 2011 г., мусульмане в ЧР в среднем образованнее, чем чешское население - прим. ред.).

Большинство зарубежных исследователей, например, сосредотачивает свое внимание на видимую часть жизни мусульман, на мечети, организованные группы приверженцев ислама, однако чешский пример показывает, что существует ряд мусульман, у которых нет потребности объединяться в какие-либо группы и потребности в массовом посещении мечетей. В этом и заключается особенность ситуации вокруг ислама в Чехии»,

– полагает социолог Даниэль Топинка.

В одной из глав упомянутой книги также приводится предположение, что в Чехии – по большей части в Праге, Брно и в Центрально-Чешском крае – проживает около 22 тысяч мусульман. В ходе исследования также выяснялось, что пишут авторы публикаций, издаваемых в Чехии мусульманскими организациями, или каким образом представлен ислам в учебниках истории базовых школ ЧР.