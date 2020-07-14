Выжать из «Стадионов» максимум, оказывается, не так-то уж и просто. Сначала надо как следует разогреть мотор, держа его на оборотах, потом оттолкнуться и изо всех сил крутить педали. Если при этом получается еще и быстро переключать скорости, мотоцикл с треском вырывается вперед и несется по овалу.

«Сегодня у нас проходит 13-й чемпионат мира мопедов «Стадион» по спидвею. В этом году из иностранцев принимает участие только гонщик из США, но в предыдущие годы тут соревновались и голландцы, и швейцарцы, и немцы, приезжали словаки и поляки. Так что это самый настоящий чемпионат мира», - рассказывает увлеченно Ладислав Гомолка, староста «Ветеран-клуба Мшено».

«Эти соревнования проводятся специально для «Стадионов» S-11 и S-22, причем по двум категориям. Первая категория – это «Специал». Она предназначена для модернизированных мопедов. Разрешены тюнинг двигателя и реконструкция рамы, однако внешняя поверхность мотора должна оставаться прежней. Вторая категория – «Стандарт» - это оригиналы, мотоциклы без каких-либо изменений. Каждый мотоцикл перед стартом смотрят наши техники, и если они выявляют какие-либо изменения, гонщик бывает снят с гонки.»

«Однако, есть детали, замена которых не требует много времени. У нас тут наготове мастер с машиной, полной запчастей. Модернизация с целью увеличения мощности двигателя обычно касается карбюратора, цилиндра, головки, выхлопной трубы. Все это у нас тут есть, и если гонщик согласен, он может взять у нас оригинальную запчасть, поставить ее на свою «Яву» и далее участвовать в гонке,» - объясняет Ладислав Гомолка.

«Стадионы» очень легкие, а грунтовое покрытие овала скользит, так что аварии — довольно частое явление. Именно поэтому рядом с гаражами наготове и машина скорой помощи. Как оказывается, стоит не зря. После нескольких заездов один из гонщиков не справляется с управлением мотоцикла, и гонку приходится прервать.

«Стадионы выпускают с 1959 года, так что это уже 55-летние, и даже 57-летние старички. Те, которых вы тут видите, в прекрасном состоянии», - говорит мотолюбитель Гомолка.

В Мшено царит приятная, расслабленная атмосфера. Зрители подбадривают «своих» криком и аплодисментами, подкрепляясь при этом пивком и жареными сосисками. Гонщики пролетают мимо, а те, у кого старт не удался, хотя бы салютуют болельщикам. Это ведь не последний заезд в их жизни. Каждый из них хочет победить, однако выиграть хрустальный глобус на этом чемпионате мира, похоже, не главное. Главное - принять участие и получить при этом массу удовольствия!