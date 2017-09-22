«Моравский день» за океаном

Через два года традиция празднования моравских торжеств, на которые собираются люди, объединенные любовью к родной земле, многие из которых до сих пор сохранили верность национальным традициям, отметит свой 80-летний юбилей. Одним из инициаторов проведения последних фестивалей с названием «Моравский день» является президент Центра моравских кружков Роман Бобчик, уроженец города Угерский Брод.

– По-настоящему к народному творчеству Моравии я приобщился только в эмиграции, когда узнал о деятельности Центра моравских кружков. До того моравский фольклор в моей жизни не занимал того места, какое ему предстояло занять позже, когда я оказался в Америке. Вообще в общем понимании тех, кто живет в США, народные традиции охватывают далеко не только песни или танцы. Фольклор для нас – это сердце нашей первой отчизны,

– признался в интервью «Радио Прага» Роман Бобчик.

Национальный костюм – предмет особой гордости

– Почему земляческий фестиваль окрестили, например, не «чешским», а именно «Моравским днем»?

– Моравским днем его назвали по той причине, что организация, основанная здесь была 78 лет назад, взяла под опеку маленькие моравские объединения, которые в то время в США уже существовали. Земляки, объединенные в кружки, гордились привезенными из Моравии прекрасными национальными костюмами, которые они в то время еще сохраняли – каждый из них представлял особую ценность, соблюдали все фольклорные традиции и обычаи моравского народа. Большинство объединений были моравскими, поэтому объединие получило название «Центр моравских кружков», отсюда и произошло название «Моравский день».

Мировой экономический кризис 1929-33 гг. не обошел стороной и экономику Чехословакии. Безработица в результате упадка промышленного и аграрного производства, как следует из некоторых источников, охватила в первые месяцы 1933 года свыше 1 миллиона жителей страны. Это подтолкнуло многих на эмиграцию. Выходцы из Чехии, эмигрировавшие за океан, впервые взялись за организацию национальных торжеств еще до войны.

Традиция не прерывалась даже в годы войны

Продолжает Роман Бобчик:

– Первый «Moравский день» состоялся в США в 1939 году. В нынешнем году мы отметим 78 лет со дня основания смотра. С самого начала основания Центра моравских кружков не было такого года, чтобы мы не проводили наш фестиваль, хотя в истории и выпадали кризисные годы. Традиция «Моравских торжеств» ни разу не была прервана.

Ежегодно на «Моравский день» в США приезжают ансамбли духовых инструментов из Моравии, Чехии или Словакии.

– В этом году к нам пожалует группа Skaličané в составе 13 человек из Скалице (расположен всего лишь в 20 км от королевского Зноймо). Мы ждем гостей из Чехии и Словакии, Канады, многих штатов Америки, из соседних с США стран. Представится нам в рамках фестиваля возможность познакомиться также с новым послом Чешской Республики в США Гинеком Кмоничеком, главой посольства в Вашингтоне. Вообще стало уже традицией, что гувернер штата Иллинойс, в котором находится Чикаго, объявляет в целом Иллинойсе воскресенье – в этом году оно выпадает на 24 сентября, «Днем Моравии». То есть это важное событие также в жизни граждан Иллинойса.

Как рассказал Роман Бобчик, в начале становления фестиваля, который проходил в центре Чикаго – в городе традиционно проживала и проживает многочисленная чешская диаспора, на торжества съезжалось свыше 20 тысяч. Однако позже интерес к земляческому смотру уже не был столь активным.

– Мы, тем не менее, видим, что ежегодно на «Моравский день» приезжает все больше гостей, и мы очень ценим их интерес к торжествам. В последние годы число участников нашего фестиваля колеблется в пределах одной тысячи человек.