10-01-2017 14:54 | Вирджиния Варгольская

В прошлом месяце издание Financial Times поместило столицу Моравии Брно в топ-список городов по интеграции иностранцев. Однако даже заслужив подобную оценку, Южно-Моравский край собирается и далее развивать потенциал, призывая специалистов и студентов из-за границы.

Маркетинговая кампания Velvet Innovation, в переводе «Бархатная инновация» - игра слов, указывающая на революцию 1989 года и заигрывающая с идеей переворота нового толка, в области инновационных технологий. Кампания является частью программы, которая ставит перед собой цель познакомить специалистов (и будущих специалистов) из-за рубежа с возможностями, которые для них представляет регион Южной Моравии в сфере инноваций и научных исследований. Одним из инициаторов кампании стал Южно-моравский центр развития. Проект, на который было выделено более двух миллионов евро на данный момент ищет партнера в области коммуникации, занимающегося визуализацией миссии кампании. «Мы хотим, чтобы Южная Моравия как регион попала на карту мест, в которых происходят интересные для молодых специалистов вещи, нам есть что предложить», - комментируют инициаторы кампании. О ее целях, а также на кого ориентирована Velvet Innovation, нам рассказала пресс-секретарь центра Вероника Свободова:

«Брно это молодой, прогрессивный город с множеством университетов, исследовательских центров и топ технологических фирм. Все эти организации хотят дать возможность талантливым людям со всего мира, предложить им самые лучшие условия для развития потенциала – здесь, в Южной Моравии. А Velvet Innovation – это канал, по которому мы хотим обратиться к талантам, который ставит перед собой цель заинтересовать молодых людей и показать, что они могут ожидать, и не только в профессиональной области».

Именно поколение Y в фокусе региональной рекламной капании – Брно, город, который и так сегодня считается столицей «молодой» Чехии – большую часть населения города составляют студенты, хочет призвать еще больше «свежей крови» для развития области. В регионе также открыли свои центры разработки крупные компании, такие как IBM и Red Hat, которые ныне испытывают нехватку высококвалифицированных специалистов:

«Целевую аудиторию мы делим по техническим специальностям и по странам. Южно-моравский регион сегодня славится технической сферой – технологиями машиностроения, конструкцией медоборудования – главным образом, электронной микроскопией, а также информационными технологиями и технологиями в области авиапромышленности. В первую очередь, мы бы хотели заинтересовать молодых людей, которые бы хотели учиться по этим специальностям – то есть свежих выпускников школ и абитуриентов, но также таланты, которые уже имеют опыт в данных сферах, но ищут работу и не боятся уехать попытать свои силы за границей. Что же касается географии, никого не удивит, что мы ориентируемся на страны с высокий уровнем безработицы среди молодых специалистов. Так что среди стран, на которые будет нацелена программа в первую очередь государства Южной Европы и Балканы, Восточная Европа, главным образом, Украина, а также Юго-Восточная Азия», - объясняет Вероника Свободова.

Будет ли частью данной программы и помощь в практических вопросах, связанных с переездом в другую страну – визы, интеграция и т.д.? «Это не будет частью маркетинговой кампании, целью которой является послать информацию в другие страны. Однако эта кампания является частью более обширной инновационной стратегии региона, которая также занимается и более конкретными практическими вещами, касающегося высшего образования или поддержки фирм. Velvet Innovation не будет непосредственно сотрудничать с ведомствами в фазе практических процессов, пока это лишь информация е о том, что здесь происходит и как это связано с другими процессами. Изначальной задачей проекта остается коммуникация».