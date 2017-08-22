Монастырь премонстратов, обагренный кровью

Интересно, что Пльзеньская епархия является единственной в Чехии, небесным покровителем которой избран не святой, а блаженный. Однако представители чешской католической церкви надеются, что Грозната все же вскоре будет причислен к лику чешских святых.

Созидание монастыря вместо военного похода

Монастырь г. Тепла был реконструирован полтора года назад. Грозната являлся главой пограничной стражи Тепельского и Ходского краев и, судя по некоторым источникам, после смерти своей супруги и сына решил принять участие в марте 1188 года в Третьем крестовом походе, предпринятом Генрихом VI. В апреле 1191 года совместно с несколькими дворянами он был освобожден понтификом от обета освобождения Гроба Господня и пообещал основать монастырь.

Позже Грозната стал тепельским каноником и членом ордена премонстратов, приняв монашеский постриг от самого Папы Иннокентия III. В качестве основателя монастыря ему препоручили управление имущественными делами монастырского двора. Во время одной из инспекционных поездок в пределах имения он был захвачен в плен рыцарями, промышлявшими разбоем, которые потребовали за его освобождение огромный выкуп. Грознату заточили в крепость Кинсберг, однако он запретил аббату Теплы выкупать его свободу, что и привело к его смерти 14 июля 1217 года. День благословенного Грознаты отмечается в Чехии ежегодно 14 июля. В 1897 году Папа Римский Лев XIII подтвердил почитание Грознаты как праведника и блаженного. Сто лет спустя Иоанн Павлел II сделал этого чешского прелата покровителем Пльзеньской епархии. С сентября 2004 года по инициативе епископа Франтишека Радковского епархия начала собирать сведения о жизни Грознаты и его почитании после смерти для последующей канонизации уже как святого.

–Что стало одним из важнейших событий для чешских премонстратов?

– Перенесение в 1627 году из Германии в Страговский монастырь Праги останков святого Норберта. Однако вернемся в XIII век. В 1232 г. пражский епископ торжественно освятил монастырский костел в Тепле. Это событие ознаменовалось участием в первой божественной литургии самого чешского короля Вацлава I. Монастырь богател, процветал как духовный центр, однако в 1380 году на обитель обрушился страшный удар – эпидемия чумы, приведшая к его запустению. В 1381 году в этом краю началось расселение немецких колонистов. Во время гуситских войн монастырь удалось спасти от разорения. В течение полувека вплоть до начала XVI столетия он снова переживал время расцвета.

Мощи в обмен на две бутылки сливовицы

– Об останках Грознаты ходило немало слухов …

– Да, по одной из версий, братья во Христе выкупили его мощи. Однако в 1950-е годы они оказались под угрозой уничтожения, так как здешний монастырь, который, как и другие обители верующих, серьезно пострадал, будучи переданным во владение Чехословацкой армии. Здесь почти на тридцать лет разместились казармы. С 1958 года местным жителям и приезжим разрешалось посещать лишь местный костел и библиотеку. По данным «Чешского радио», тепельскому священнику в то время, тем не менее, удалось выменять останки глубоко почитаемого служителя Бога у офицера всего за две бутылки сливовицы и перенести тайно в обычном портфеле в местный храм. После 1990 года останки были возвращены на прежнее место – в монастырский костел.

Причислят ли Грознату к сонму чешских святых?

«В нынешнем году наша епархия отмечает 800 лет со дня смерти Грознаты. Мы верим, что нам удастся завершить начатый процесс по сбору свидетельств и документов об этом блаженном, чтобы передать в Рим все материалы, необходимые для принятия положительного решения о его канонизации. Я верю, что смогу в должности епископа официально закончить начатое дело, передав его на рассмотрение в Рим»,

– сообщил Пльзеньский епископ Toмаш Голуб. По мнению прелата, решение о канонизации основателя монастыря Тепла, который сегодня почитается также как покровитель политзаключенных, могло бы быть принято в течение одного-двух лет.

Печальной страницей в истории монастыря Тепла стало принудительное выселение после Второй мировой войны в Баварию немецких членов ордена премонстратов. Управляющим Тепельского монастыря стал священнослужитель из пражского Страгова, и монастырю присвоили статус отдельной чешской канонии. В 1990 году монастырь был возвращен Ордену премонстратов.