Молодежь уходит из бизнеса

Чешское статистическое управление сообщает об увеличении количества предпринимателей среди граждан старшего возраста и сокращении рядов молодых бизнесменов. В прошлом году в Чехии насчитывалось более 5 миллионов трудоустроенных граждан, предприниматели разного уровня составляли из этого числа – 900 тысяч человек. Численность когорты бизнесменов разрослась на 28 тысяч человек – на 50% пополнились ряды предпринимателей зрелого возраста. Наоборот, 65 тысяч граждан моложе 39 лет решили отказаться от карьеры самостоятельных бизнесменов.

Одни покидают бизнес-поприще, а другие занимают их места.

«Когда я ходил на работу в качестве обычного трудоустроенного человека, то понял, что, собственно говоря, занимаюсь воплощением чужой мечты, а не своей. Вот тогда-то я и стал заниматься получением лицензий необходимых для оформления предпринимательского разрешения. Позже я основал свою собственную фирму. Сначала мы проводили курсы на искусственных стенах, а потом уже переместились на естественные скалы. Недавно мы получили лицензии горных экскурсоводов», – рассказывает 23-летний студент вуза Ондржей Кавалирж из города Глинско.

26-летний Филип Майер начал заниматься бизнесом 7 лет назад. Перепробовав разные варианты, он остановился на путешествиях. Сам он уже объездил 65 стран. Филип Майер ведет собственный блог и является хозяином кафе для путешественников.

– «Когда вы начнете заниматься бизнесом еще в студенческий период, то риск минимален. У вас практически ничего нет, а значит и нечего терять. Если предприятие провалится, то вы всегда с можете отправиться в какую-то фирму в качестве рядового сотрудника. Предпринимательство не для каждого. Такая работа занимает очень много времени, включая выходные. Однако наградой за это является полная свобода действий. Все можно решать самостоятельно».

25-летний Михал открыл игровую площадку для пинбола. Друзья говорили ему, что это провальная затея, так как развлекательный сегмент переполнен. Оказалось, что не все так безнадежно и даже в этой сфере есть куда двигаться, как минимум, в сторону повышения качества. Свою мечту Михал реализовывал за собственные деньги.

– «Если говорить о деньгах, то я потратил все свои сбережения и даже больше. В долги я старался не лезть, по возможности. Я просто пахал, пахал, голодал и снова пахал. В конце концов, удача мне улыбнулась».