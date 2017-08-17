Прежде всего, считает заместитель главы администрации района Прага-1 и член Городского совета столицы Даниэл Годек, необходимо точно различать, кем и чем недовольны горожане.

Речь идет вовсе не о количестве, подчеркнул представитель районной администрации в интервью «Чешскому Радио».

В центре города действительно есть такие места, где ночью просто невозможно выспаться, например, улицы Длоуга и В Колковне, которые раньше считались довольно приятными местами для проживания. Сегодня из-за открытия всевозможных ночных заведений, эти улицы стали одним большим развлекательным комплексом. Многие люди, переехавшие сюда какое-то время назад, не могли предполагать, что эти районы настолько изменятся.

– Есть ли вообще шанс совместить спокойный жилой квартал с популярной туристической зоной?

– Да, я думаю, что есть, так как нам известно много примеров из других мегаполисов. И в Праге это возможно осуществить. Вопрос лишь в том, способны ли власти проводить конкретную регуляцию.

– Можно ли сказать, что представители Праги-1 сами усугубляют ситуацию тем, что позволяют открывать все новые и новые бары?

– У Праги-1 нет достаточных полномочий для того, чтобы вынести некое постановление относительно открытия в частных домах подобных питейных заведений. Такая возможность была в законе о предпринимательской деятельности, но исчезла оттуда, если я не ошибаюсь, в конце 90-х гг., – подытоживает Годек.

В настоящий момент больше слышны голоса тех людей, которые не согласны с имеющейся ситуацией. Однако это был их личный выбор – жить в историческом центре Праги. Они должны понимать, что сюда туристы будут приезжать всегда.

Мы побеседовали с заместителем Ассоциации турагентств Яном Папежом.

– Вы тоже живете в самом центре города. Как вы видите ситуацию изнутри?

– Я бы сказал, что для 90% людей, проживающих здесь, важны те услуги, которые они могут найти именно в центре города: например, посидеть в кафе на улице, понаблюдать, как и чем живет столица. Данная группа людей не выступает против и не кричит, поэтому мы смеем полагать, что нет серьезной проблемы. Я согласен с господином Годеком в том, что необходимо некое равновесие, сглаживающее крайности.

– Не считаете ли вы, что привозить большие группы туристов в самые популярные места Праги, такие как Староместская площадь, Пражский Град и Вышеград – это своеобразный трюк турагентств, что им так проще? Может стоит чаще показывать приезжим и более отдаленные столичные районы, где тоже есть очень много интересного?

– Я думаю, что сейчас далеко не все зависит от туристических бюро, они обслуживают лишь 60% зарубежных туристов. Остальные сюда приезжают сами. Большинство тех, кто воспользовался услугами турагентств, путешествуют организованно, причем это люди, как правило, среднего и старшего возрастов. Вряд ли их можно отнести к тем, кто бы безобразничал на улицах Длоуга и Новотнего лавка. Бюро путешествий существует не для того, чтобы регулировать и направлять потоки туристов. Несомненно, по всему миру есть достопримечательности, которые буквально кишат людьми, но этим вопросом должны заниматься местные власти. К примеру, на Мачу-Пикчу в Перу завели систему, позволяющую туристу заранее купить входной билет – либо на первую, либо за вторую половину дня. Подобные нововведения сейчас есть во многих странах – отчасти и потому, что в последнее время начали активно путешествовать китайцы, индийцы и прочие «большие» народы, которые действительно хотят увидеть самые известные достопримечательности. И мы должны благодарить Господа Бога за то, что и Прага относится к этим местам, – заключает Ян Папеж.