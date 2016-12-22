22-12-2016 15:33 | Лорета Вашкова

С коммерциализацией Рождества все чаще чешские традиции оказываются вытесненными вездесущим Санта Клаусом, с которым чешские дети «знакомятся» не только на обертках конфет, открытках и игрушках, но и при посещении магазинов и Интернет-сайтов. Хотя в Чехии подарки всегда приносил Младенец Иисус, современные дети представляют его то бородатым, то одетым в красный полушубок. С непрошеным заокеанским гостем пытаются воевать общественные организации. На подмогу Младенцу спешит и член одного из старейших чешских дворянских родов Депольд Чернин, основатель общества «За традиционное Рождество».

«Крестовый поход» графа Чернина

Сохранить в Чехии атрибуты одного из главных христианских праздников, чтобы в сознании детей Рождествo по-прежнему отождествлялось с Младенцем Иисусом, и его образ не был вытеснен Санта-Клаусом, – такую задачу ставят перед собой активисты. Что побудило графа Депольда Чернина начать свой «крестовый поход»?

«Можно сказать, что еще 14-летним подростком я получил это как свое задание от человека, к которому я питал большое уважение. Это был священник, который привез мне книжку, где Младенец Иисус был изображен со своими чудесными помощниками в стиле комиксов. Он сказал мне: «Знаешь, Депольд, нашего Ежишека (Младенца Иисуса) не победит ни данное еще коммунистическим президентом Запотоцким распоряжение о том, что у нас существует только Дед Мороз, ни маркетинговая стратегия, продвигающая бренд Санта Клауса, а вот изображение Ежишека, так похожее на Санта Клауса, может Младенца уничтожить. С этим надо что-то делать». Поэтому я и взялся за это».

- С какого конца?

«Необходимо было вернуться к традиционному изображению Младенца Иисуса, каким он сохранился в коллективной памяти еще со времен, когда люди соблюдали четкие церковные догматы. Все те, кто ранее пел колядки, мысленно обращались к Иисусу, родившемуся в Вифлееме, и знали, что именно он одаривает людей на Рождество. Однако со временем его образ как-то улетучился. И восстановить его мне очень помогло самое известное в Чехии изображение божественного Младенца в виде статуэтки, где мы видим Иисуса не в виде новорожденного, лежащего в яслях, а в том возрасте, когда он уже способен ходить. А раз он способен ходить, то может и разносить подарки. Эту статуэтку Младенца чехи издавна почитали, а сегодня она в большем почете у интуристов, нежели у самих чехов, – около 50% гостей Праги хотят ее увидеть».

- То есть речь идет о статуэтке пражского Езулатка, Bambinо di Praga, коронованной в 1655 г. за чудотворные деяния, в том числе спасение Праги от захвата шведами в 1639 г.; она почитается как святыня и хранится в храме Девы Марии Победоносной. Той самой, которую овдовевшая княгиня Поликсена Лобковиц, приходящаяся вам бабушкой в десятом поколении, в 1628 году подарила костелу. Почему, на ваш взгляд, Езулатко не является «пророком в своем отечестве»?

«Думаю, что мы отчасти потеряли свою национальную идентичность в те времена, когда нам постоянно что-то приказывали, и постепенно мы утрачивали то, что раньше было неотъемлемой частью нашей жизни. Когда нам в приказном порядке «спустили» Деда Мороза, чехи разозлились и начали поучать своих детей: «Учтите, Пепик и Аничка — хотя в магазинах и школах хозяйничает Дед Мороз, под нашу елку подарочки по-прежнему раскладывает Ежишек, но если вас в школе спросят, скажите, что вы не знаете, как он выглядит, и что Рождественский Вертеп мы дома не выставляем». Такая игра продолжалась на протяжении нескольких поколений, и в итоге образ божественного Младенца в сознании людей как-то размылся».

В рамках мероприятий, нацеленных на сохранение национальных ценностей обществo «За традиционное Рождество» проводило в 2014 году художественный конкурс под названием «История Вифлеема в колядках глазами детей». Оно стало своего рода исследованием.

«Нас очень удивило, что из 560 присланных на конкурс работ на 99 детских картинках у рождественской елочки был изображен Санта Клаус».

- Что помогает вам не терять мотивации в вашей деятельности, отчасти напоминающей борьбу с ветряными мельницами с учетом воздействия рекламы и некоторых СМИ, далеких от стремления сохранить национальные традиции?

«Несмотря на общее ослабление «позиции» Младенца Иисуса, он по-прежнему остается в сердцах чехов символом Рождества. И нам хочется, чтобы именно он навещал наших детей. Печально лишь то, что когда мы выходим на улицу и приходим в супермаркеты, мы миримся с тем, что подарки там раздает Санта Клаус»,

– сожалеет Депольд Чернин.