Миссия чешских офтальмологов на Ближнем Востоке

Программа Medevac – это конкретный вклад Чешской Республики в решение проблемы, связанной с наплывом беженцев. В течение пяти лет существования гуманитарного проекта объем оказываемой в Иордании помощи достиг суммы 30 млн крон в год (1,1 млн евро). Вся медицинская помощь оказывается Чехией в этом регионе безвозмездно.

Чешский офтальмолог Иржи Пашта провел в Аммане уже сотни операций и выучил, помимо прочего, несколько таких фраз на сирийском языке как «Откройте оба глаза», «Смотрите на свет» и еще ta´ála ala dau, как ему посоветовал его иорданский коллега. Даже если в двух предыдущих случаях пациенты не понимают, чего от них хочет доктор, услышав последнее словосочетание, они выполняют то, что от них требуется.

– Что касается условий для проведения глазных операций, местные больницы оборудованы прекрасно, по последнему слову науки и техники.

Чешские специалисты пользуются среди местного населения самой высокой репутацией. Слава чешских врачей ширится в Иордании очень быстро, и сирийские беженцы заинтересованы в том, чтобы их прооперировали наши врачи, сообщил побывавший в Аммане репортер «Чешского радио» Штепан Махачек.

– Это единственный вид помощи, который я признаю, так как помощь предоставляют непосредственно в тех местах, где беженцы, покинув пределы своей родины, оказываются в первом безопасном государстве. Такую помощь я оказываю с большим удовольствием,

– признается доцент Иржи Пашта.

На прием к чешскому специалисту пришла и Ханнах Kaббани, учительница по профессии, давно покинувшая родной Дамаск. В роли беженцев члены ее семьи находятся уже шестой год. Чтобы избежать переполненных лагерей, Каббани сняли жилье в аренду в Аммане.

– Одна подруга прислала мне объявление, где сообщалось о возможности проведения таких операций. Я пришла сюда на консультацию, и уже через несколько дней мне сообщили по телефону, что мне сделают операцию. Операция была очень успешной, и чешский врач был очень обходителен со мной. Здесь, в Иордании, мы уже потратили все наши сбережения, поэтому платная операция мне и не снилась. Это была единственная возможность получить бесплатную медицинскую помощь.

Сейчас учительница из Сирии ждет операции уже на другом глазу.

Медицинская помощь сирийским беженцам посредством гуманитарной программы Medevac осуществляется в Иордании с 2012 года. С того времени увеличилось как число хирургических вмешательств, так и финансовый объем предоставляемой помощи. Меняется и сам характер оказания медицинской помощи населению, отмечает чешский посол в Иордании Петр Гладик.

– Вначале, когда сирийский конфликт был еще в самом разгаре, приходилось помогать в первую очередь людям, пострадавшим и раненым в результате военных действий. Позже мы сосредоточились уже на повышении качества жизни беженцев, оказавшихся в Иордании.

Чешские медицинские команды чередуются в Аммане через каждые две недели. В настоящее время помощь беженцам будут оказывать пластические хирурги. До конца года медобслуживание будет проводиться по шести врачебным специализациям.

– Приезд групп чешских врачей позволяет осуществлять медицинскую помощь прямо в Аммане. Это в свою очередь лишает необходимости потенциальных беженцев отправляться куда-либо дальше,

– полагает чешский посол Петр Гладик.