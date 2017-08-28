Мини-пивоварня – для любой точки планеты

Обманутый муж здесь ни при чем

Собственным пивом потчуют небольшие пивовары в крконошских пенсионах Sokolská bouda, на Черной горе, и Luční bouda, где варят сорт Paroháč («Рогоносец»). Название, впрочем, связано не с обманутым мужем, а с обычными четвероногими обладателями этого украшения — в окрестностях водится немало оленей.

Цеха по производству пива чехи умеют обустроить и на пароходе, и в грузовом контейнере. На днях производители представили на суд публики очередную миниатюрную пивоварню, встроенную в морской контейнер. Чем она отличается от своей предшественницы? В какую сумму обойдется такая инновация «производителям-тяжеловесам», и может ли она конкурировать с другими мини-цехами?

Чешская фирма Well Service представила пивоварню, для работы которой вполне достаточно площади небольшого контейнера, используемого при морской или автомобильной транспортировке грузов. Его размеры и вместимость соответствуют габаритам двух легковушек.

Сибирские предшественницы пивзаводов в миниатюре

Соавтором нового проекта является Либор Павелец. Что навело его на такую мысль?

– Идея родилась во время одной из командировок в Камбоджу, где мы отдыхали на пляже. Знакомые, c которыми мы там находились, начали придумывать, каким образом можно было бы производить чешское пиво неподалеку от пляжа. Я сразу же вспомнил, что чешские компании во времена социализма устанавливали для наших специалистов, работавших в Сибири на буровых установках, небольшие контейнерные пивоварни, чтобы чехам не приходилось пить там одну только водку.

Продавцом мобильных мини-пивоварен является Павел Поживил. По его словам, мобильный мини-цех способен справиться с солидным объемом ежемесячного производства.

Возвратность инвестиций

Какова стоимость такой мини-пивоварни, и за сколько лет окупятся капиталовложения?

– Начальная цена представленной нами версии составляет 2 690 000 крон (103461 евро), вариант со стеклянными стенами обойдется на две тысячи крон дороже. Производственная мощность варочного цеха – около 8750 бутылок пива пльзеньского типа плотностью 10%. Расходы на производство – около пяти крон на пол-литра, так что возвратность инвестиций в краткосрочной перспективе обеспечена. Мы способны варить пиво минимум на 10 крон дешевле магазинной стоимости,

– сообщил Павел Поживил. По его словам, такая цена обеспечивает возврат инвестиций в течение трех лет, в случае приобретения оборудования в лизинг – до пяти лет. Фирма Well Service однако – далеко не первая, кто выдвигал в стране инновационную бизнес-идею мобильной мини-линии по производству чешского национального напитка. Несколько лет назад аналогичное решение компании-предшественницы не нашло серьезного спроса. Какие надежды вкладывает Павел Поживил в этот тип мини-пивоварен?

– Фирма, ранее предлагавшая мобильные пивоварни, запрашивала за них высокую цену, почти вдвое дороже, чем мы. Поэтому, думаю, относительно простая технология в сочетании с более доступной ценой открывает перед нами хорошие перспективы для будущей деятельности.

Первая презентация в России

Представители предприятия верят, что благодаря небольшим размерам контейнера – а это существенно упрощает перевозку – им также удастся проникнуть на зарубежные рынки. В сентябре, например, состоится первая презентация передвижной мини-пивоварни в России.

Исполнительный директор Чешского союза пивоварен и солодовен Maртина Ференцова подчеркивает – важнейшим условием успеха является соответствующая квалификация специалистов, ответственных за варку пива.

«В целом мы поддерживаем любые усилия, направленные на повышение экспорта чешского пива и дальнейшее упрочение его репутации в мире. Повышением своего веса чешские марки пива обязаны не только благоприятным для выращивания ячменя и хмеля условиям, но и высокому профессиональному уровню всех, кто участвует в процессе пивоварения. Остается лишь задаться вопросом, позволит ли процесс производства в условиях передвижной пивоварни обеспечить все необходимое для сохранения высокого качества готового продукта».

Однако будущее пивоваренных заводов в миниатюре зависит, прежде всего, от того, насколько востребованным окажется сваренное в передвижных боксах пиво в конкретном сегменте рынка. Возможности контейнерных мини-цехов не ограничиваются каким-либо одним сортом пенного напитка – владелец пивоварни сам решает, какие бренды могут оказаться наиболее привлекательными для потенциальных клиентов.