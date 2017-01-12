12-01-2017 14:07 | Ольга Васинкевич

Интервью с президентом страны Милошем Земаном часто вызывают неоднозначную оценку со стороны общественности и политиков. И на этот раз в интервью Чешскому радио Plus, президент заявил, что по территории страны перемещается человек, который «обоснованно подозревается в сотрудничестве с террористическими исламскими организациями». Сообщение сорвало волну критики в адрес главы государства, а министру внутренних дел Милану Хованецу пришлось в срочном порядке успокаивать население.

«Я только что прочитал четыре шифровки. В соответствии с одной из них, по территории нашей страны перемещается человек из стран Магриба, назвать имя которого я не имею права. Он обоснованно подозревается в сотрудничестве с террористическими исламскими организациями», - заявил в эксклюзивном интервью Чешскому радио Plus президент страны Милош Земан.

О том, откуда глава государства располагает подобной информацией, он не сообщил, и лишь отметил, что источником является одна из спецслужб. В интервью президент также опроверг, что его высказывание могло бы вызвать панику у общественности:

«Если я сказал, что этот человек из стран Магриба, то каждый знает, что в Магриб входят Марокко, Тунис, Алжир и даже Ливан. Так что эта информация настолько неопределенная, что никого, кроме этого человека, не ставит под угрозу. Я даже не сказал, от какой спецслужбы исходит данная информация, а, насколько вам известно, у нас их несколько. Я не сообщал никаких конкретных параметров, даже имени», - парировал президент.

Тем не менее, реакция на его слова последовала незамедлительно. Министр внутренних дел Милан Хованец не подтвердил и не опроверг информацию, сообщенную главой государства, а лишь заметил, что угрозы террористических актов в Чешской Республике не существует:

«В соответствии со всей доступной информацией, включая и самую свежую, которая находится в распоряжении МВД, Администрации правительства и премьер-министра, нет причин для проведения заседаний Совета безопасности и разведгруппы или же повышения степени угрозы безопасности Чешской Республики. Чешские спецслужбы регулярно наблюдают за подозрительными лицами, перемещающимися через территорию Чешской Республики, и это нормально».

Глава МВД также сообщил, что и в прошлом по территории Чехии перемещались подозрительные индивиды, однако, информация об этом не сообщалась общественности, и так, по его словам, было лучше. Милан Хованец подчеркнул, что если информация, озвученная президентом, действительно существует, то подробности останутся в тайне. Глава МВД не хотел также комментировать источник утверждений президента. «Я не знаю, отчего отталкивается господин президент. С моей стороны это была бы чистой воды спекуляция, которую я не хотел бы допускать по отношению к главе государства», - подытожил министр внутренних дел.

Тем не менее, информацией, сообщенной президентом в прямом эфире, не владел даже министр обороны Мартин Стропницкий:

«Все что я могу сказать, это то, что у меня нет информации о сообщении, касающемся данной темы, которая бы исходила от военной разведки».

На высказывание Милоша Земана реагировал и премьер-министр Богуслав Соботка в сети Twitter: «Говоря о высказывании президента, я хочу успокоить общественность и заверить ее, что подразделения безопасности работают и делают все возможное для обеспечения максимальной безопасности».

Большинство политиков реагировало на слова главы государства критически. Например, по мнению оппозиционного депутата Яны Черноховой, слова президента могут усложнить работу подразделений безопасности:

«Нельзя комментировать такие вещи посредством СМИ пока данное расследование не завершилось. Никто из нас не может себе позволить такое, и даже господин президент».

По словам зампредседателя парламентского Комитета по вопросам обороны Ивана Габала, Земан дискредитировал Чехию в глазах иностранных разведывательных служб:

«Земан готов рисковать безопасностью этой страны, целенаправленно используя информацию, касающуюся безопасности, чтобы набрать свои собственные баллы на политической сцене. Мне это не кажется нормальным».

Бывший шеф гражданской разведки Карел Рандак и вовсе обозначил слова президента за «распространение ложных сообщений, вызывающих панику».