Милош Земан призвал к бою с терроризмом в полную силу

Как и в предыдущие годы, Милош Земан, в отличие от ряда ораторов, произнес свою речь без конспекта. Он охарактеризовал «Исламское государство» как новый тип цивилизации. «Я бы назвал его «антицивилизацией», которая возникла в последние 20-30 лет. Главная ее черта – она основана на терроре. На терроре, ни на чем другом», – подчеркнул Земан и продолжил: «В настоящее время мы видим это и в связи с террористическими атаками в Европе и не только там. Мы отправляем письма с соболезнованиями, выражаем солидарность жертвам, устраиваем протесты и демонстрации. Однако мы, к сожалению, колеблемся и не ведем борьбу в полную силу. Я должен признаться, что год назад я здесь критиковал, что ООН не способна дать определение слову «терроризм». Ситуация изменилась. На протяжении 70 лет мы, однако, не способны разобраться с этим определением»,

– отметил президент Чехии. Земан, напомним, и ранее говорил об ИГИЛ как об «антицивилизации», сравнивая ее с нацистской.

«Воронков справится с задачей…»

Глава Чешской Республики похвалил инициативу генерального секретаря Организации Объединенных Наций, направленную на основание нового Управления по борьбе с терроризмом в рамках ООН, выразив надежду, что его деятельность может стать важным подспорьем в противодействии терроризму.

«До сих пор существовало в целом 38 структур и учреждений, участвующих в борьбе с терроризмом, однако чем больше в мире таких учреждений, тем более процветает терроризм в мире. Действительно 38! Мы нуждаемся в одной-единственной организации, которая будет, тем не менее, бороться с терроризмом, будет облечена необходимыми полномочиями, в том числе возможностью применения военной силы, что предусмотрено в статье 47 Устава ООН», напомнил Земан.

«Я также хотел бы выразить уважение, что касается назначения на должность главы нового управления по борьбе с терроризмом господина Владимира Воронкова, с которым я вчера встретился. Я убежден, что он сумеет решить задачи, требующие своего разрешения, чтобы мы смогли бороться против понятия «исламский терроризм».

Спусковой механизм миграционного кризиса

Затронул глава Чехии, как и предполагалось, тему миграции, отметив наличие частичной взаимосвязи между нелегальной массовой миграцией и деятельностью террористов в Сирии и Ираке. Милош Земан также по-прежнему уверен – существует очевидная связь между миграционными процессами и терроризмом, так как вместе с мигрантами в Европу и в другие государства проникают джихадисты, которые формируют там «спящие ячейки».

«Гостеприимство - зеленый свет осталости»

Чешский президент объяснил, почему он не приемлет миграционной приветственной политики.

«Я понимаю тех, кто говорит, что надо принимать мигрантов. Противопоставление моих взглядов такой позиции основано на том факте, что массовая миграция из стран Африки и других государств оборачивается «утечкой мозгов»: свою родину покидают молодые и здоровые люди, по большей части мужчины. Это означает ослабление потенциала данных стран. Каждый, кто приветствует мигрантов в Европе, на деле выражает и согласие с такой «утечкой умов», то есть согласие с постоянной отсталостью таких государств».

Милош Земан в очередной раз призвал к оказанию помощи государствам непосредственно на их территориях посредством таких мер как развитие электрификации и водных ресурсов, строительство больниц и т.д., чтобы создать условия для предотвращения причин новых волн массовой миграции в развитые страны.

Завершение речи президента не было лишено оптимистической интонации. Земан выразил уверенность, что международный терроризм в конце концов удастся победить.