«Милош Земан – прагматик и еврофедералист»

Автор статьи в чешской газете Hospodárske noviny высказал предположение, что М. Земан, переизбранный в начале 2018 г. на второй срок, теперь «мог бы начать вести себя уже не как самодовольный человек, а так, как подобает истинному государственному деятелю. Можно ожидать, что глава государства ныне направит свою энергию, скорее, на то, чтобы достойно завершить вторую президентскую каденцию, нежели на бессмысленные поединки с оппонентами из числа политиков и журналистов».

Отклики в чешских и зарубежных СМИ мы попросили прокомментировать аналитика чешской Ассоциации по международным вопросам (AMO) Вита Борчаны. «Я полагаю, что предположения такого рода носят спекулятивный характер, их нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить. Думаю, что важно осознать, что проводимая им на внешней арене политика ориентирована, прежде всего, на собственную отечественную аудиторию. И в первый президентский срок М. Земан адресовал эту политику в первую очередь своему электорату, установка которого в отношении зарубежной политики Чехии, можно сказать, отличается от мышления прозападного либерального общества. Мне довольно сложно представить себе, как именно переизбранный президент теперь поведет себя с этой аудиторией, а иностранные СМИ, прежде всего, оценивают риторику, нацеленную преимущественно на чешское население, на избирателей, а не нa зарубежную общественность. Сложно предугадать, станет ли М. Земан в большей степени вести себя как государственный муж, но, думаю, что он сведет свое участие в проведении внешней политики к минимуму, как и комментарии относительно ее, ведь он, в принципе, в настоящее время уже достиг своей цели», – уверен Вит Борчаны.

«М. Земан способен инициировать дискуссию о выходе ЧР из ЕС, но не более»

По мнению автора статьи, опубликованной в немецком ежедневнике Südwest Presse, в Чехии наблюдается отклонение курса на Запад. «Земан пять лет смещал менталитет страны на Восток, а в настоящее время продвигает референдум, который должен определить, останется ли Чехия в составе ЕС или решит выйти из него». В 2013 г. президент Чехии подчеркнул, что он, в отличие от своего предшественника на посту руководителя государства, известного евроскептика Вацлава Клауса, является «еврофедералистом и сторонником введения единой европейской валюты – евро». Земан в то время озвучил, что присоединиться к еврозоне Чехия может не ранее чем через 5 лет.

«Следует сразу же оговориться, и это весьма важно, что реальных полномочий для осуществления такого плана как референдум о CZEXIT у М. Земана нет. Oднако президент способен каким-либо образом инициировать подобную дискуссию с помощью близких по духу лиц из круга политических субъектов, с которыми пошел на прагматическое сближение. Я думаю, что это сотрудничество является чисто прагматическим, и Земан полностью не разделяет идеологии тех, с которыми таким образом сотрудничает. Тут следует напомнить, что Земан прежде возглавил правительство, принявшее ряд законодательных мер, которые приближали вступление Чехии в ЕС, а в начале первого своего срока заявил, что является еврофедералистом. С учетом всего вышесказанного, довольно сложно воспринимать М. Земана как евроскептика. Можно отметить, что вопросы такого рода он опять таки использует из прагматических соображений с целью направить общественную дискуссию в определенное русло, найдя отклик у некоторых политических субъектов и, видимо, у своих избирателей. Однако я отнюдь не думаю, что г-н Земан идейно не согласен с европейским проектом как таковым».

Какую роль надлежит сыграть М. Земану при сохранении формата сотрудничества Вышеградской четверки, в состав которой входит, кроме ЧР, Словакия, Польша и Венгрия?

«Полузабытым фактом является то, что Земан был одним из тех, кто горячо поддерживал сотрудничество в рамках Вышеградской четверки, когда оно почти не подавало признаков жизни. Именно после того как он встал во главе чешского правительства в 1998 году, это сотрудничество благодаря его инициативе заметно оживилось. Я думаю, что его усилия в этом направлении по-прежнему заметны. Если вспомнить про контекст, в котором озвучивают свою нынешнюю позицию члены V4, близкую взглядам чешского президента, как и репутацию "четверки" в ЕС, можно заключить, что смысл этого сотрудничества Земан не поставит под сомнение и будет и далее подкреплять свои тезисы относительно, например, миграции аргументацией V4, так что здесь изменений, видимо, не предвидится. Однако остается вопросом, каким образом будут вопринимать образ Чехии партнеры по ЕС с оглядкой на то, как зарекомендовала себя в последнее время Вышеградская группа»,

– задается вопросом аналитик Вит Борчаны.