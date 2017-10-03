Миллион за чек из супермаркета

С таким креативным проектом выступило Министерство финансов, которое хочет мотивировать население чащи брать чеки при совершении покупок и оплате услуг, что сделает торговлю более прозрачной и, в свою очередь, поднимет сбор налогов.

Критики в лице оппозиционных политиков указывают на непомерную дороговизну затеи и сомневаются в ее эффективности. Некоторые даже призывают к ее бойкоту. Последнее, впрочем, вряд ли осуществимо на практике, – лотереи в Чехии популярны, и 1 октября, когда новинка начала работать, сайт буквально рушился от желающих зарегистрироваться.

Тут же зазвучали претензии к качеству мобильной аппликации и подозрения в том, что она дает доступ к информации в смартфоне участника лотереи. Впрочем, эти сомнения были немедленно опровергнуты.

Из уст сторонников и противников постоянно раздаются обвинения в «предвыборной риторике». Так или иначе появление чековой лотереи буквально накануне парламентских выборов вряд ли стало случайностью.

На вопросы «Чешского Радио» отвечали министр финансов Иван Пильны (из партии ANO) и зампредседателя парламентского комитета по экономике Франтишек Лаудат (от оппозиционной партии ТОР-09).

«Цель лотереи – сделать обычной практикой, когда торговец выдает чек, а покупатель его берет, как это происходит при покупке холодильника, радиоприемника и т.д. В этом случае вы должны хранить чек в течение гарантийного срока. Мы хотим, чтобы подобный подход был при любых покупках», – подчеркнул министр финансов, который считает, что это упростит работу его ведомства.

Лотерея как признак инфантильности?

Прямо противоположного мнения придерживается парламентарий Франтишек Лаудат: «Подобной лотерее нечего делать в современном мире. Мне кажется, что это, можно сказать, инфантилизация нашего общества. Думаю, что любой, у кого IQ выше 80, не будет принимать участие в этой замшелой затее а-ля Андрей Бабиш».

Нетрудно подсчитать, что проект, финансирующийся из бюджета, трудно назвать дешевым – ежегодно один лишь призовой фонд потребует более 60 млн крон (около 2,5 млн евро), и это не считая расходов на обслуживание системы.

Министерство финансов напоминает, что подобные лотереи сегодня действуют по всему миру, включая ближайшего соседа – Словакию. Иван Пильны указывает, что недавнее введение электронного учета выручки (ЕЕТ) уже принесло значительные поступления в бюджет, и хотя определить роль розыгышей чеков в общем процессе перехода торговли на цифру будет достаточно сложно, в странах, имеющих опыт подобных лотерей, ее экономическая эффективность доказана на практике.

Выдавать и брать чеки должно стать нормой

«Мы, разумеется, будем проводить оценку того, как проходит лотерея, возможно, менять план призовых выплат, как это происходило в Словакии. Там, во-первых, увеличили число мелких призов, чтобы заинтересовать лотереей большее количество людей, а во-вторых, сосредоточились, прежде всего, на мелких торговцах, у которых наблюдаются самые большие проблемы с выдачей чеков».

Оппозиция считает опыт Словакии отрицательным: по словам Франтишека Лаудата, волна первого интереса быстро спала, и люди поняли, что шансы на выигрыш одного из миллионов и миллионов участвующих в розыгрыше номеров ничтожно малы, так что за год число присланных чеков упало с 61 до 35 млн.

Однако, как бы то ни было, лотерея играет роль определенную воспитательную роль – инструмента, призванного приучить население выдавать и принимать чеки. Как быть с этим?

«Я не думаю, что тот, кто спрашивает, дать ли вам чек, и в случае отказа его не дает, обязательно затем обманывает государство. Я знаю, что в прошлом существовали определенные сомнения в честности трактирщиков и других подобных категорий населения. Иногда это оборачивается закрытыми пивными, тем, что маленькие деревни приходят в упадок, люди оставляют свое ремесло. И если крупные торговые сети распределят эти дополнительные расходы, для мелких торговцев это смерти подобно…», – считает Франтишек Лаудат.

Так или иначе, но появление чековой лотереи обострило дискуссию о переводе торговли страны в цифровой формат и неизбежно вышло на общефилософский уровень оценки взаимоотношения человека и государства.