«Милада» - казнь на экране

Это - первая попытка увековечить ее судьбу на экране, не смотря на то, что с момента смены режима в стране и реабилитации всех осужденных по делу Гораковой прошло почти тридцать лет.

«Снимать фильм о моей маме хотели многие чешские режиссеры. Когда я двенадцать лет тому назад встретилась с Давидом Мрнкой, меня поразила глубина его знаний о деле моей матери, приятно удивило его искреннее желание сделать доброе дело. Однако решающую роль сыграло предложение, что фильм будет снят на английском языке и будет ориентироваться на зарубежную публику», - рассказала в интервью Чешскому Радио Яна Канска – единственная дочь Милады Гораковой.

Чешские кинокритики с нетерпением ждали выхода картины на экран – а подготовка фильма длилась девять лет - однако результат, по мнению многих, не очень вдохновляет. Не удалось ни достоверно приблизить историческую эпоху, ни толком выявить, была ли Горакова шпионом или нет, ни показать ее человеческую натуру, звучат отзывы в СМИ. Главную героиню представляет израильско-американская актриса Айелет Зорер, хотя в фильме снимаются и чешские актеры, например популярная Аня Гейслерова. Несмотря на настороженные отзывы, публика реагирует на фильм положительно.

Каково было Яне Канской, которая впервые увидела фильм во время его премьеры в кинотеатре, посредством камеры и экрана вновь пережить печальные события?

«Это было совсем не просто, но я знала, что иначе и быть не может, поэтому внутренне готовилась к фильму и справилась со своими эмоциями. Я рада этому, и фильм мне очень понравился».

Суд над Гораковой снимали, передавали по радио, за ним следили и за границей.

Яна Канска так описывает арест своей матери: «Я как раз вернулась из школы, и нас разделили. Папе сказали остаться в кабинете, откуда выходила дверь на террасу и в сад, а мне было велено остаться в детской комнате. Наша помощница по дому Мария привлекла внимание сотрудников госбезопасности к себе, а папе удалось выскочить в сад. Он побежал предупредить маму об угрозе, но уже было поздно. Ее арестовали на работе».

Милада Горакова была казнена, несмотря на то, что в канцелярию президента Клемента Готвальда доставляли прошения об отмене смертного приговора буквально со всего мира: против сфабрикованного дела протестовали Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль, Элеонор Рузвельт. Горакову повесили ранним утром 27-го июня 1950 г. в тюрьме Панкрац.

По словам Канской, семья больше преследованиям не подвергалась. «Моя мать пожертвовала ради нас самым ценным, за нами продолжали следить, но оставили нас в покое».

В 1966 году Яне Канской разрешили навестить отца в Америке, а в 1968-м она получает официальное разрешение чехословацких властей на эмиграцию в США.

Фильм «Милада» начинается, а, собственно, и заканчивается чтением писем Милады Гораковой, адресованных своей подрастающей дочери. Однако впервые их Яна держит в руках, будучи замужней женщиной и матерью, только в январе 1990 г.

«Мне тогда было 47 лет. О существовании писем мы знали с момента их написания, но не верили, что когда-нибудь сможем их получить», - делится воспоминаниями Яна Канска.