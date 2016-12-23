23-12-2016 12:59 | Ольга Васинкевич

В пятницу утром Министерство иностранных дел Чешской Республики обнародовал информацию о том, что среди жертв террористического акта, произошедшего в Берлине 19 декабря, есть гражданка Чешской Республики. После того, как министр иностранных дел Любомир Заоралек связался с мужем погибшей, который пожелал, чтобы ее имя было обнародовано, стало известно, что жертвой берлинского теракта, осуществленного тунисцем Анисом Амиром, стала жительница Пльзени Надя Чижмарова.

В пятницу на внеочередной пресс-конференции министр иностранных дел Любомир Заоралек сообщил, что звонил мужу погибшей чешки Петру Чижмару, чтобы выразить ему соболезнования и готовность помочь. По словам министра, господин Чижмар оценил участие ведомства и сообщил, что помощь ему потребуется, и он воспользуется предложением.

Глава МИД на брифинге сообщил, что сразу же после террористического акта, чешское Министерство иностранных дел обратилось к немецким органам с вопросом, нет ли среди пострадавших граждан Чехии. В ответ было сообщено, что идентификация жертв займет несколько дней.

Петр Чижмар обратился к чешской дипломатии с тем, что не может связаться со своей супругой, которая жила и работала в Берлине, после теракта, произошедшего в понедельник. После этого он передал немецкой полиции ее фотографию, описание, а также образцы ДНК. В четверг вечером немецкие органы подтвердили личность женщины, а несколько минут спустя, это сообщение передал мужу погибшей чешский посол в Германии Томаш Подивинский. Супруг выразил пожелание, чтобы личность Нади Чижмаровой была обнародована.

По сообщению Любомира Заоралека, вероятность того, что среди жертв есть и другие граждане Чехии, чрезвычайно мала. По его словам, немецким органам остается идентифицировать еще двоих людей. Глава чешской дипломатии также напомнил, что это первый случай, когда гражданин Чешской Республики стал жертвой террористического акта.

Глава МИД также отметил, что в Чешской Республике делается все для того, чтобы по территории страны не перемещались люди неизвестного происхождения, способные совершать такие преступления, как в Берлине.

Министр подчеркнул, что «люди не должны быть запуганными происходящим», а также призвал к сохранению единства Европы: «Если Европа должна функционировать сообща, мы не можем позволить ни единому государству совершать шаги, последствия которых оказывают действие на все остальные страны. Все решения такого рода мы должны принимать совместно», - подчеркнул Любомир Заоралек.