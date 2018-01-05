МИД Чехии: Памятник маршалу Коневу в руках муниципальных властей

Все решит Прага-6

«Способ коммуникации посредством открытого письма нас удивил. Ответ мы готовим в той же форме, но деталей его содержания в данный момент сообщать не станем, — заявила пресс-секретарь чешского Министерства иностранных дел Ирена Валентова. — В целом можем сказать, что ответ будет в духе нашей реакции на дипломатическую ноту, полученную от российского посольства в ноябре прошлого года».

Как серверу iROZHLAS.cz («Чешское Радио») сообщила представитель МИД Чехии, в ответном послании будет подчеркнуто, что памятник маршалу Ивану Коневу является собственностью района Прага-6, и что именно его органам самоуправления надлежит решать вопрос о внесении изменений в облик монумента.

Камень преткновения – пояснительные таблички

В совместном письме послов Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, опубликованном на сайте российского посольства в Праге, выражается тревога по поводу «инициативы муниципалитета Праги-6 о размещении на находящемся на площади Интербригады памятнике маршалу Советского Союза И.С. Коневу некой «пояснительной таблички», текст которой никак не связан с изначальным замыслом установки монумента. Он был возведен в 1980 г. в знак признательности пражан войскам 1-го Украинского фронта, которые под командованием И.С. Конева пришли на помощь восставшей против нацистов Праге и спасли ее от уничтожения».

Дипломаты считают, что муниципальные власти пытаются «умалить значение памятника, являющегося символом благодарности жителей Праги за освобождение», а также «переиначить написанную солдатской кровью историю, что кощунственно по отношению к принесенным в борьбе с нацизмом жертвам». Представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и России в открытом письме призывают отказаться от использования «памятников борцам с нацизмом… в качестве разменной монеты в политической игре».

В начале декабря 2017 года Русская служба «Радио Прага» в материале «Маршал Конев – памятник раздора» информировала о решении администрации шестого столичного района установить на памятнике советскому военачальнику информационные доски с текстом следующего содержания: «Маршал Иван Степанович Конев командовал 1-м Украинским фронтом, чьи подразделения приняли участие в решающем наступлении на Берлин и освобождении северной, центральной и восточной частей Чехии, а также первыми вошли в Прагу 9 мая 1945 года. Осенью 1956 года маршал Конев командовал кровавым подавлением Венгерского восстания силами Советской армии, а в 1961 году в Берлине в качестве командующего группой советских войск участвовал в развязке так называемого Второго Берлинского кризиса и возведении Берлинской стены. Летом 1968 года маршал Конев лично руководил разведывательной работой перед вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию».

Против выступили представители Коммунистической партии Чехии и Моравии, заседающие в муниципальном совете Праги-6. Член совета Иван Груза считает размещение табличек на памятнике Коневу «оскорблением памяти жертв, понесенных Красной армией при освобождении Европы». Политик уверен, что никаких табличек на монументе быть не должно: «Если бы мы провели «аудит» биографий всех людей, которым в Праге поставлены памятники, то узнали бы о них много интересных фактов. Однако этого никто не хочет делать, а эта затея касается только одного-единственного памятника».

Символ нормализации

Глава муниципалитета Праги-6 Ондржей Коларж (парламентская партия ТОР-09) в интервью чешскому информационному агентству ČTK выразил свое недоумение по поводу того, что «кого-то оскорбляет попытка исправить грехи прошлого». Староста напомнил, что «памятник был воздвигнут в период нормализации и воспринимался как некий символ, подчеркивающий сплоченность с Советским Союзом». По мнению Ондржея Коларжа, табличка, которая установлена на памятнике Коневу в настоящее время, – не что иное как «нормализационная ерунда».

Ондржей Коларж убежден, что возглавляемая им администрация имеет полное право решать все вопросы, связанные с памятником маршалу Коневу, так как именно она заботится о монументе и финансирует ремонтные работы.

«Я считаю, что, в первую очередь, Россия должна принести извинения за вмешательство во внутренние дела суверенного государства коим Чешская Республика является. Во-вторых, она должна покончить с подобной практикой», - подчеркнул староста шестого пражского района в комментарии, предоставленном агентству ČTK.

«Человек, которому поставлен этот памятник, хотим мы того или нет, является неотделимой частью чешской истории. Он командовал 1-м Украинским фронтом, части которого принимали участие в освобождении Чехословацкой Республики, вернее протектората Богемии и Моравии. Этого никто у него не отнимет, это произошло, это данность. Именно поэтому я говорил, что памятник должен здесь остаться, однако… Поскольку памятник грешит исторической неточностью – на нем указано, что «маршал Конев спас Прагу от уничтожения», – мы должны дополнить монумент информационными досками, на которых будут приведены исторически факты, позволяющие прохожим самостоятельно сделать выводы о том, кем на самом деле был маршал Конев. Необходимо, чтобы люди знали обо всех переплетениях исторических событий в XX веке, когда в мгновение ока союзники становились врагами, а освободители – оккупантами, и другие подобные исторические противоречия, которые тоже имели место», – заявил ранее Ондржей Коларж в интервью Русской службе «Радио Прага».