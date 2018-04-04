МИД Чехии и Посольство России не сошлись во взглядах на «Новичка»

Посол Александр Змеевский пригласил на встречу журналистов в связи с созывом в Гааге специальной сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. На повестке дня – дело, которое уже месяц находится в топе мировых новостей – отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Российская сторона, по заявлению посла, добивается тщательного расследования совершенного преступления, в котором Соединенное Королевство с оговоркой – «с большой долей вероятности» обвинило именно Российскую Федерацию.

Британские специалисты смогли определить, что речь идет о применении боевого нервно-паралитического вещества, получившего название «Новичок». Происхождение яда на данный момент не установлено. Это подтверждено и в заявлении британских специалистов, опубликованном 3 апреля 2018 года.

Посол Российской Федерации Александр Змеевский на пресс-конференции суммировал заявления, сделанные ранее российской стороной, подчеркнув, что обвинения, озвученные премьером Великобритании Терезой Мей, голословны.

Одновременно напомним, что в связи с «делом Скрипалей» из Великобритании, а потом из США и ряда стран ЕС, в знак солидарности с Соединенным Королевством, были высланы российские дипломаты. Членские государства Евросоюза приняли данное решение после обсуждения в Европейском совете.

Высылка дипломатов на фоне обвинений

Чехия со своей территории выслала трех дипломатических сотрудников. Как указывалось главой МИД Чехии, страна предприняла эти шаги в координации с другими государствами Евросоюза.

Фоном для принятия такого внешнеполитического решения стало выдвинутое Россией обвинение, что страной происхождения «Новичка», использованного для отравления Скрипалей, могла быть и Чехия.

На пресс конференции посол РФ Александр Змеевский заявил: «Могу ответственно заявить, что в Российской Федерации никогда не осуществлялось никаких исследовательских и опытных работ по программе под названием «Новичок». Другое дело, что во времена СССР, начиная с 70-х годов прошлого столетия, советские ученые были вынуждены, я подчеркиваю, вынуждены реагировать на создание в США и Великобритании нервно-паралитического газа VX. В 1990-е годы, после распада СССР, западные спецслужбы вывезли из России группу ученых-химиков. Причем вместе с документацией, которую принялись изучать. Взяв за основу советские материалы, специалисты на Западе начали работать в этом направлении и достигли определенных успехов. Их наработки стали достоянием гласности. Хочу сразу подчеркнуть то, что я говорил уже и вашим официальным представителям и то, что говорили наши официальные представители в Москве – никаких обвинений в этой связи в адрес Чешской Республики с нашей стороны никогда не выдвигалось и не выдвигается».

Посол повторил, что заявления о возможностях Чехии работать с химическими веществами типа «Новичок» основаны на информации, почерпнутой из открытых источников, из СМИ.

Посол РФ: «Мы не обвиняем, а лишь констатируем факты»

«В открытых чешских источниках (прим. ред.: в качестве материалов для СМИ на пресс-конференции были розданы распечатки из газеты Lidové noviny и Military Medical Science Letters) содержится информация, что Чехия располагает возможностью заниматься исследованием боевых отравляющих веществ из проекта «Новичок» и их синтезировать. В публикациях утверждается, что в профильных учреждениях Чехии имеется уникальное научное оборудование, часть которого разработана собственными силами и предназначена исключительно для исследований, связанных с последствиями применения боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия.

На основе исследования боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия велась и продолжает вестись разработка антидотов для национальной армии и войск стран НАТО. Специалистам хорошо известно, что в 2011 году Чехией и Организацией по запрещению химического оружия заключено соглашение, в соответствии с которым здесь разрешен синтез ежегодно до 10 кг боевых отравляющих веществ. Такова ситуация. Я еще раз прошу, подчеркиваю – никаких обвинений в адрес Чешской Республики со стороны Российской Федерации в этой связи не выдвигалось и не выдвигается».

Переключить внимание с России на Чехию

Здесь можно добавить, что еще 19 марта министр внутренних иностранных дел Мартин Стропницкий сделал заявление о возможной причастности Чехии к «Новичку»: «Я считаю, что мы имеем дело с классическим примером попытки отвлечь внимание от информации, которой располагают британские следователи. Я хочу подчеркнуть, что с момента окончания Второй мировой войны речь идет о беспрецедентном использовании боевого газа, обладающего сильнейшим поражающим действием, на территории Европы. Чешская Республика соблюдает все международные договоренности, касающиеся данной проблемы. Я могу гарантировать, что на территории Чешской Республики нет оружия подобного рода – ни современного, ни произведенного когда-то ранее. Естественно, что у нас есть весьма способные химики, но речь идет об аналитиках».