МИД Чешской Республики: новинки для иностранцев

Ольга Васинкевич
23-08-2017
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С 15 августа 2017 года вступил в силу ряд изменений в законе «О пребывании иностранцев на территории Чешской Республики». В чем заключаются нововведения для тех, кто подает заявления на получение краткосрочных и долгосрочных шенгенских виз ЧР с целью работы и ведения предпринимательской деятельности, разъясняет глава Визового отдела МИД ЧР Давид Новы.

- С 15 августа 2017 года вступают в силу некоторые изменения в законе «О пребывании иностранцев на территории Чешской Республики. В чем заключаются эти изменения, и кого они касаются?

Давид Новы, Фото: архив Давида НовогоДавид Новы, Фото: архив Давида Нового «В первую очередь я бы хотел отметить, что большинство изменений и поправок в законе «О пребывании иностранцев» касаются иностранцев, которые уже находятся на территории Чешской Республики и находятся под юрисдикцией МВД. Для иностранцев, которые приходят в консульские отделы наших посольств и подают заявление на визы или долговременное проживание, в законе произошло не так уж много изменений. Однако, несколько нововведений все же имеет место. В первую очередь, введены новые типы виз и долгосрочного проживания – это шенгенские визы с целью сезонной работы и разрешение на долгосрочное проживание для крупных инвесторов, которые планируют сделать инвестиции на территории Чешской Республики».

- Какого именно типа подразумеваются сезонные работы?

«Что касается этого типа визы, мы еще ждем уточнений от других министерств, но это касается иностранцев-заявителей, которые намерены приехать в Чешскую Республику на срок не более 90 дней в течение сезона. Например, летом помогать на сельскохозяйственных работах – собирать яблоки, груши, работать на поле, то есть выполнять работы именно данного типа».

- Можно ли немного подробнее рассказать об условиях подачи на долгосрочные визы с целью инвестиций в Чешской Республике?

Иллюстративное фото: Ондржей Томшу, Чешское радио - Радио ПрагаИллюстративное фото: Ондржей Томшу, Чешское радио - Радио Прага «Как я уже упоминал, данное положение касается крупных инвесторов, которые хотят сделать значительные инвестиции в Чешской Республике. Здесь есть два основных условия: сумма потенциальной инвестиции должна составлять не менее 75 миллионов чешских крон (2,8 млн. евро), а потенциальный инвестор должен обеспечить рабочие места, как минимум, для 25 человек. Если иностранец соблюдает эти условия, остальные документы почти такие же, как и других типов виз – проживание, финансы, справка о несудимости. Так что данный тип сосредоточен на крупных инвесторов с серьезными намерениями».

- Какие еще изменения ожидают подающихся на визы в зарубежных представительствах Чешской Республики?

«Далее произошли изменения, которые сосредоточены на практику наших консульств. Отныне лучше уточняются правила подачи заявлений на визу, личное присутствие заявителя, в случае, когда приходит человек подать заявление на визу, но в его комплекте документов чего-то не хватает, ему разъясняют детали. При проведении собеседования улучшения заключаются в том, что если человек не владеет ни чешским, ни английским языком, и у него нет переводчика, теперь собеседование может быть проведено сотрудниками консульства на русском языке. Причем это касается как долгосрочных виз, так и долговременного пребывания, например, в случае обучения. Вот такие практичные моменты в визовой практике приносят новые изменения в законе».

- Вводится также новый тип долгосрочного пребывания, который называется «рабочая карта перемещенного сотрудника корпорации». Можно ли рассказать об этом поподробнее?

МИД ЧР, Фото: архив МИД ЧРМИД ЧР, Фото: архив МИД ЧР «Да, есть такой новый тип пребывания, но он очень специфический, там есть очень четкие условия, и я боюсь, что если бы я стал их перечислять, это было бы непонятно. Я думаю, что таких случаев будет на практике очень немного. Поэтому я бы рекомендовал по данному вопросу посоветоваться с сотрудниками МВД или посмотреть их сайт, где описана эта процедура и перечислены все документы».

- В соответствии с новыми изменениями с 15 августа 2017 года отменяются рабочие карты для учредителей юридических лиц, выполняющих в компаниях, учредителями или соучредителями которых они являются, должностные обязанности исполнительных директоров или иные функции. Прокомментируйте, пожалуйста, это нововведение.

«Да, это действительно так. В соответствии с поправками к закону, эти лица могут подавать заявления не на рабочую карту, а на долгосрочную визу с целью предпринимательства. Целью этого изменения было предотвратить случаи злоупотребления, когда люди подавали заявление на выдачу рабочей карты, но потом рабочей деятельностью не занимались. Поэтому по инициативе МВД это положение уточнилось, и ныне эти лица должны подавать заявление на получение долгосрочной визы с целью предпринимательства».

Ольга Васинкевич
23-08-2017
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