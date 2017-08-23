МИД Чешской Республики: новинки для иностранцев

- С 15 августа 2017 года вступают в силу некоторые изменения в законе «О пребывании иностранцев на территории Чешской Республики. В чем заключаются эти изменения, и кого они касаются?

«В первую очередь я бы хотел отметить, что большинство изменений и поправок в законе «О пребывании иностранцев» касаются иностранцев, которые уже находятся на территории Чешской Республики и находятся под юрисдикцией МВД. Для иностранцев, которые приходят в консульские отделы наших посольств и подают заявление на визы или долговременное проживание, в законе произошло не так уж много изменений. Однако, несколько нововведений все же имеет место. В первую очередь, введены новые типы виз и долгосрочного проживания – это шенгенские визы с целью сезонной работы и разрешение на долгосрочное проживание для крупных инвесторов, которые планируют сделать инвестиции на территории Чешской Республики».

- Какого именно типа подразумеваются сезонные работы?

«Что касается этого типа визы, мы еще ждем уточнений от других министерств, но это касается иностранцев-заявителей, которые намерены приехать в Чешскую Республику на срок не более 90 дней в течение сезона. Например, летом помогать на сельскохозяйственных работах – собирать яблоки, груши, работать на поле, то есть выполнять работы именно данного типа».

- Можно ли немного подробнее рассказать об условиях подачи на долгосрочные визы с целью инвестиций в Чешской Республике?

«Как я уже упоминал, данное положение касается крупных инвесторов, которые хотят сделать значительные инвестиции в Чешской Республике. Здесь есть два основных условия: сумма потенциальной инвестиции должна составлять не менее 75 миллионов чешских крон (2,8 млн. евро), а потенциальный инвестор должен обеспечить рабочие места, как минимум, для 25 человек. Если иностранец соблюдает эти условия, остальные документы почти такие же, как и других типов виз – проживание, финансы, справка о несудимости. Так что данный тип сосредоточен на крупных инвесторов с серьезными намерениями».

- Какие еще изменения ожидают подающихся на визы в зарубежных представительствах Чешской Республики?

«Далее произошли изменения, которые сосредоточены на практику наших консульств. Отныне лучше уточняются правила подачи заявлений на визу, личное присутствие заявителя, в случае, когда приходит человек подать заявление на визу, но в его комплекте документов чего-то не хватает, ему разъясняют детали. При проведении собеседования улучшения заключаются в том, что если человек не владеет ни чешским, ни английским языком, и у него нет переводчика, теперь собеседование может быть проведено сотрудниками консульства на русском языке. Причем это касается как долгосрочных виз, так и долговременного пребывания, например, в случае обучения. Вот такие практичные моменты в визовой практике приносят новые изменения в законе».

- Вводится также новый тип долгосрочного пребывания, который называется «рабочая карта перемещенного сотрудника корпорации». Можно ли рассказать об этом поподробнее?

«Да, есть такой новый тип пребывания, но он очень специфический, там есть очень четкие условия, и я боюсь, что если бы я стал их перечислять, это было бы непонятно. Я думаю, что таких случаев будет на практике очень немного. Поэтому я бы рекомендовал по данному вопросу посоветоваться с сотрудниками МВД или посмотреть их сайт, где описана эта процедура и перечислены все документы».

- В соответствии с новыми изменениями с 15 августа 2017 года отменяются рабочие карты для учредителей юридических лиц, выполняющих в компаниях, учредителями или соучредителями которых они являются, должностные обязанности исполнительных директоров или иные функции. Прокомментируйте, пожалуйста, это нововведение.

«Да, это действительно так. В соответствии с поправками к закону, эти лица могут подавать заявления не на рабочую карту, а на долгосрочную визу с целью предпринимательства. Целью этого изменения было предотвратить случаи злоупотребления, когда люди подавали заявление на выдачу рабочей карты, но потом рабочей деятельностью не занимались. Поэтому по инициативе МВД это положение уточнилось, и ныне эти лица должны подавать заявление на получение долгосрочной визы с целью предпринимательства».