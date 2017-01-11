11-01-2017 12:12 | Антон Каймаков

Оппозиционная партия ТОР 09 критикует действующий коалиционный кабинет за недостаточную поддержку трудоустройства граждан на неполный рабочий день. Одним из наиболее невыгодных параметров оппозиционеры считают начисление минимального взноса обязательного медицинского страхования, который предлагается аннулировать. Проект соответствующей поправки в скором времени будут обсуждать чешские депутаты, однако, кабинет по этому поводу уже высказался негативно, что отразится и во время голосования. Предлагаемое нововведение лишит систему здравоохранения части поступающих средств.

Суть предложения ТОР 09 заключается в начислении взносов медицинского страхования в соответствии с реальным заработком граждан. В настоящее же время действует регламент с ежемесячным минимальным взносом, который актуально составляет 1485 крон (55 евро). Взимается он со всех работающих граждан даже в том случае, если речь идет о заработке ниже параметра «минимального размера оплаты труда». Оппозиционная партия ТОП 09 считает это демотивирующим фактором.

Причем спрос на работу в режиме сокращенной ставки в стране достаточно велик, например, среди матерей с маленькими детьми, семей заботящихся о своих престарелых родственниках, а также и в рядах инвалидов.

«Многие люди с ограничениями, если существует возможность, стремятся работать. Однако по состоянию здоровья они, например, не могут сидеть в инвалидном кресле по 8 часов. Поэтому работа на полставки для них является единственным выходом», - комментирует представитель общества инвалидов-колясочников «Trend vozíčkářů Olomouc» Милан Лангр.

Трудоустройство «на полставки» одновременно невыгодно и фирмам из-за большого количества административной работы, связанной с разделением одной нормы на двух сотрудников.

Министерство труда и социальных дел Чехии, возглавляемое Михаэлой Марксовой-Томиновой, предложения ТОР 09 не отвергло, так как видит в этом еще один из стимулов для трудоустройства на частичную ставку.

- «Нам предложение нравится, так как и в нашей стратегии трудоустройства граждан до 2020 года констатировано, что существующая система отчисления взносов медицинского страхования является одним из препятствий в процессе стимулирования рынка частичных ставок».

Против, однако, выступает Минздрав Чехии, обращающий внимание на ожидаемое в этом случае немедленное сокращение доходов системы здравоохранения. Если будут внедрены новые правила, то медицинская касса ежегодно лишится 1 миллиарда крон (37 миллионов евро).

Со своей стороны ведомство труда и социальных дел стремится поддерживать рост количества мест с частичной ставкой в рамках стратегии активного трудоустройства граждан. Одной из целевых групп, например, являются матери, заботящиеся о своих несовершеннолетних ребятишках младше 15 лет.

Министр Михаэла Марксова-Томинова: «Поддержка создания рабочих мест с частичной ставкой осуществляется формой дотаций. Если у работодателя появляется место с 50% ставкой, то от государства он получит компенсацию расходов в объеме более половины суммы, затраченной на создание данного места».

Итоговая статистика за 2016 год в ближайшее время должна подтвердить или же опровергнуть эффективность данной методики.