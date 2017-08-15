«По отцу Маноло Бланик – чех. Его предки жили в Праге именно на острове Кампа, и открытие выставки в этом музее для него стало своего рода «возвращением домой». Мы рады, что его выставка проходит именно у нас. Мы всегда с большим удовольствием выставляем произведения чехов или их потомков, которые прославились в мире. Вы хорошо знаете, что главным именем «Музея Кампа» является Франтишек Купка, чьи самые известные полотна были написаны в Париже. Основатель нашего музея – Меда Младкова также большую часть своей жизни прожила в Западной Европе и США. Поэтому и выставка работ Бланика полностью вписывается в концепцию нашего музея. Маноло Бланик возвращается домой, возвращается на Кампу», – подчеркивает Иржи Поспишил, глава совета правления Фонда Яна и Меды Младковых.

«Я чех, и для меня большая честь быть здесь», – приветствовал гостей вернисажа дизайнер Маноло Бланик, одновременно посетовав на неожиданно жаркую для Центральной Европы погоду, свойственную, скорее, Сицилии.

«Маноло Бланик относится к той небольшой группе художников, которые смогли создать собственный уникальный язык и стиль, выходящий за границы просто моды. Поэтому этот стиль так хорошо узнаваем», – считает куратор выставки «Обувь как искусство» Кристина Каррильо де Альборнос.

«Я часто слышу вопрос: "В чем секрет того, что Маноло Бланика люди считают одним из самых выдающихся обувных дизайнеров нашего столетия?" Я считаю, что суть заключатся в умении превратить столь утилитарную вещь как обувь, в предмет искусства. Более того, он смог преодолеть границы самого понятия "обувной дизайн". В создаваемые им модели ему удается привносить бесконечную гамму собственных эмоций, показывая собственное понимание и видение обувного искусства», – уверена Кристина Каррильо де Альборнос.

Подготовка передвижной выставки, уже побывала в Милане и Санкт-Петербурге, заняла у лондонской группы Маноло Бланика два года. Посетители «Музея Кампа» увидят более 200 моделей – расшитых камнями, украшенных вышивкой, комбинированными аппликациями, которые испанский дизайнер создавал в разные периоды своей жизни, а также 80 оригинальных эскизов к его работам. Это – лишь часть из того, что храниться в личном архиве Бланика, насчитывающего более 30 тысяч экспонатов.

«Маноло Бланик – универсальный художник, который черпает вдохновение из архитектуры и природы. В его моделях отражаются даже его «географические впечатления». На выставке представлена коллекция «Мария Антуанетта» (созданная в сотрудничестве с лауреатом премии «Оскар» Миленой Канонеро, автором костюмов для одноименной кинокартины). Выставка включает также модели, имеющие исключительно чешский характер, поскольку украшены чешским хрусталем. В их создании участвовали чешская фирма Preciosa. В соответствии с художественным замыслом Маноло Бланика, в экспозицию включено также 20 миниатюр театральных костюмов», – объясняет куратор Кристина Каррильо де Альборнос.