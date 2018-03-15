Манифестации за свободу чешского слова

Вечером 14 марта на Вацлавской площади около 4000 человек по призыву группы активистов AUVA собралось на манифестацию за свободу слова в СМИ под лозунгом «Земан, мы не отдадим телевидение!»

«Земан, мы не отдадим телевидение!»

Часть общества продолжает возмущаться словами в адрес общественного Чешского телевидения, прозвучавшими в инаугурационной речи Милоша Земана. Также многие не могут смириться с тем, что исполнять обязанности премьера продолжает Андрей Бабиш, против которого выдвинуто обвинение в злоупотреблении евродотациями, а Словакия публикует документы о сотрудничестве политика с органами госбезопасности во времена ЧССР.

На площад, помнящей «бархатную» революцию, звучали слова «Позор!» и «Бабиша – в мусорное ведро!». По громкоговорителям собравшимся манифестантам транслировали выдержки из выступлений Милоша Земана, Андрея Бабиша и председателя SPD Томио Окамуры с критикой в адрес журналистов. Один из митингующих заявил, что «Земан, Бабиш и Окамура разжигают ненависть к СМИ».

Минута молчания в память о словацком журналисте

Минутой молчания демонстранты почтили память словацкого журналиста Яна Куциака и его невесты, чье недавнее убийство привело к массовым выступлениям в Братиславе, масштабов которых словацкая столица не помнит с 1989 года. На Вацлавской площади в память о Куциаке, занимавшимся расследованием связей словацкой политической элиты с итальянской мафией, присутствующие зажгли фонарики в своих мобильных телефонах.

Среди митингующих присутствовал кандидат на пост президента Иржи Драгош. Многие участники держали в руках чешские флаги и флаги ЕС.

Между тем в Испанском зале Пражского Града Милош Земан обратился к собравшимся отпраздновать его инаугурацию со словами: «Битва окончена и мы выиграли. И выиграли мы все». Среди гостей присутствовали и двое кандидатов, выбывших в первом туре президентской гонки, – Иржи Гинек и Петр Ганниг. Павел Фишер, как стало известно, приглашение посетить Испанский зал отклонил.

«Чехия – не Россия!»

Пока гости президента слушали подготовленный для них концерт, колонна манифестантов численностью около двух с половиной тысяч человек направилась с Вацлавской площади в Пражский Град. Полиция поставила заграждения, перекрыв протестующим дорогу к резиденции главы государства. Демонстранты скандируют перед воротами Пражского Града на Градчанской площади: «Мы – здесь!», «Чехия – не Россия!», «Мы хотим достойное правительство!», «Позор!», «Масарик, ты все видишь!», свистят, звеният ключами, поют чешский гимн и народные песни. Над толпой манифестантов – чешские знамена, флаги Евросоюза и Панъевропейского союза.

Полиция, однако, не последовала призыву митингующих «Откройте ворота!», и манифестанты остались за решеткой, отделяющей Градчанскоую площадь от первого двора Пражского Града.

Поддержать "сторожевых псов демократии"

Почему люди пришли? «Главная причина – защита свободы СМИ, например, Чешского телевидения, и поддержка журналистов, которые себя считают "сторожевыми псами демократии"», – так ответил на вопрос «Чешского Радио» манифестант, приехавший в чешскую столицу из Пршибрама.

Протесты в поддержку свободы слова прошли не только в Праге, но и в других чешских городах, например, на площади Пршемысла Отакара II в Чешских Будейовицах, куда, по данным организаторов, пришло более полутысячи человек. Там у знаменитого городского фонтана манифестанты провели минуту молчания и зажгли свечи перед портретами журналистов, погибших в последние годы при выполнении своих профессиональных обязанностей.

15 февраля учащиеся более двухсот чешских вузов и средних школ в Праге, Брно, Остраве, Чешских Будейовицах и других городах проводят предупредительную забастовку под лозунгом защиты общественных и конституционных ценностей. В полдень студенты и школьники вышли на улицу, чтобы простоять полчаса перед зданиями своих учебных заведений, выразив тем самым несогласие с отношением политического истеблишмента страны к Конституции Чешской Республики.