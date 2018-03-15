Манифестации за свободу чешского слова

Хотя и парламентские, и президентские выборы остались позади, в Чехии не спадает накал протестных настроений. День, когда Милош Земан давал в Пражском Граде прием для своих сторонников и праздновал переизбрание на второй срок, ознаменовался массовыми манифестациями, волна которых докатилась до самых ворот резиденции президента.
Вечером 14 марта на Вацлавской площади около 4000 человек по призыву группы активистов AUVA собралось на манифестацию за свободу слова в СМИ под лозунгом «Земан, мы не отдадим телевидение!»
Часть общества продолжает возмущаться словами в адрес общественного Чешского телевидения, прозвучавшими в инаугурационной речи Милоша Земана. Также многие не могут смириться с тем, что исполнять обязанности премьера продолжает Андрей Бабиш, против которого выдвинуто обвинение в злоупотреблении евродотациями, а Словакия публикует документы о сотрудничестве политика с органами госбезопасности во времена ЧССР.
На площад, помнящей «бархатную» революцию, звучали слова «Позор!» и «Бабиша – в мусорное ведро!». По громкоговорителям собравшимся манифестантам транслировали выдержки из выступлений Милоша Земана, Андрея Бабиша и председателя SPD Томио Окамуры с критикой в адрес журналистов. Один из митингующих заявил, что «Земан, Бабиш и Окамура разжигают ненависть к СМИ».
Минутой молчания демонстранты почтили память словацкого журналиста Яна Куциака и его невесты, чье недавнее убийство привело к массовым выступлениям в Братиславе, масштабов которых словацкая столица не помнит с 1989 года. На Вацлавской площади в память о Куциаке, занимавшимся расследованием связей словацкой политической элиты с итальянской мафией, присутствующие зажгли фонарики в своих мобильных телефонах.
Среди митингующих присутствовал кандидат на пост президента Иржи Драгош. Многие участники держали в руках чешские флаги и флаги ЕС.
Между тем в Испанском зале Пражского Града Милош Земан обратился к собравшимся отпраздновать его инаугурацию со словами: «Битва окончена и мы выиграли. И выиграли мы все». Среди гостей присутствовали и двое кандидатов, выбывших в первом туре президентской гонки, – Иржи Гинек и Петр Ганниг. Павел Фишер, как стало известно, приглашение посетить Испанский зал отклонил.
Пока гости президента слушали подготовленный для них концерт, колонна манифестантов численностью около двух с половиной тысяч человек направилась с Вацлавской площади в Пражский Град. Полиция поставила заграждения, перекрыв протестующим дорогу к резиденции главы государства. Демонстранты скандируют перед воротами Пражского Града на Градчанской площади: «Мы – здесь!», «Чехия – не Россия!», «Мы хотим достойное правительство!», «Позор!», «Масарик, ты все видишь!», свистят, звеният ключами, поют чешский гимн и народные песни. Над толпой манифестантов – чешские знамена, флаги Евросоюза и Панъевропейского союза.
Полиция, однако, не последовала призыву митингующих «Откройте ворота!», и манифестанты остались за решеткой, отделяющей Градчанскоую площадь от первого двора Пражского Града.
Почему люди пришли? «Главная причина – защита свободы СМИ, например, Чешского телевидения, и поддержка журналистов, которые себя считают "сторожевыми псами демократии"», – так ответил на вопрос «Чешского Радио» манифестант, приехавший в чешскую столицу из Пршибрама.
Протесты в поддержку свободы слова прошли не только в Праге, но и в других чешских городах, например, на площади Пршемысла Отакара II в Чешских Будейовицах, куда, по данным организаторов, пришло более полутысячи человек. Там у знаменитого городского фонтана манифестанты провели минуту молчания и зажгли свечи перед портретами журналистов, погибших в последние годы при выполнении своих профессиональных обязанностей.
15 февраля учащиеся более двухсот чешских вузов и средних школ в Праге, Брно, Остраве, Чешских Будейовицах и других городах проводят предупредительную забастовку под лозунгом защиты общественных и конституционных ценностей. В полдень студенты и школьники вышли на улицу, чтобы простоять полчаса перед зданиями своих учебных заведений, выразив тем самым несогласие с отношением политического истеблишмента страны к Конституции Чешской Республики.