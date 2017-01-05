05-01-2017 09:51 | Лорета Вашкова

Эксперты в разных странах стремятся выяснить, в какое время года и в каком месяце рождается больше всего детей. Чешские специалисты пришли к выводу, что за последние 25 лет в графике рождаемости в стране произошли существенные изменения. Как оказалось, сегодня большинство чешских малышей появляется на свет летом, с июля по сентября, хотя ранее не одно десятилетие наиболее «урожайным» был весенний период. Пик рождаемости пришелся в 2015 г. именно на середину июля.

До 1989 г. браки в Чешской Республике заключались, как правило, весной, и многие женщины беременели вскоре после свадьбы, в летние месяцы. Ситуация изменилась с 1994 года. Такая же тенденция наблюдается и в остальном мире. Специалисты полагают, что самым фертильным периодом является конец осени или начало зимы. Это, помимо прочего, объясняется повышением качества мужского семени в холодное время года.

В 2015 году самое большое число детей в Чехии, а именно 488, родилось 14 июля. Зачато это «пополнение» было в конце октября 2014 года, когда многие чешские пары с учетом приближающегося государственного праздника, выпадавшего на вторник, продлили время отдыха в выходные на два дня. Реже всего в прошлом году рождались дети 15 марта – рождаемость в этот день не превысила планку в 182 детей. В Чехии была выявлена еще одна закономерность: ночью и в выходные дни рождается гораздо меньше детей, чем в другие дни. Объясняется данное обстоятельство просто – в последние годы постоянно повышается число родов путем кесарева сечения, а плановые операции проводятся по будням, в первой половине дня.

Согласно данным Института медицинской информации и статистики, каждый четвертый ребенок в Чехии сегодня появляется на свет с помощью кесарева сечения, что вдвое превышает показатели 2000 года. Из почти 110 тысяч новорожденных 2015 года 29 тысяч родились именно таким образом. Причиной увеличения числа данных операций является повышение среднего возраста рожениц, а также рост показаний к «королевскому разрезу» врачей, стремящихся к улучшению перинатальных исходов при внутриутробной задержке развития плода, аномалиях родовой деятельности и других осложнениях.

А самое любимое время появления на свет нового чешского поколения? Больше всего новорожденных в ЧР в прошлом году издало первый свой крик между 8 и 9 часом утра во вторник, меньше всего – в воскресенье.

Брать ли старших детей в роддом?

В чешских социальных сетях также живо обсуждается проблематика зачатия и рождения детей, как и всего, что происходит вокруг родов. Недавно, например, был поднят вопрос в связи с дискуссией, вызванной тем, что на Западе некоторые селебритис берут на роды своих старших детей, – уместно ли присутствие несовершеннолетних будущих сестер или братьев при родах, и стоит ли внедрять такое новшество в Чехии?

«Я думаю, что вопрос присутствия при родах, прежде всего, все-таки должен касаться взрослых, а не детей, на психику которых наблюдение за актом рождения может оказать тяжелое и даже травмирующее воздействие. Если в такой ситуации оказывается ребенок в возрасте до 12 лет, тяжелые впечатления потом трудно развеять. В случае, если подобное желание высказывает 14-летняя девушка, и ее семья его одобяет, я еще могу представить себе, что присутствие при появлении на свет малыша может оказать на нее положительный эффект. Однако в целом я был бы очень осторожным; весьма трудно предвидеть, какое воздействие все это может иметь на психику еще несозревших личностей»,

– отмечает акушер Ярослав Фейерейзл.