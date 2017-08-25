«Лучший винодел года» - премия за специфичность

«Наши вина специфические, сильно минерализованные, что отвечает особенностям региона Кыйова. Для конкурса мы рискнули выбрать вина, характерные именно для нашей области. Нас поняли!» - говорит владелец фирмы Ярослав Яворницкий. Его хозяйство выходит в финал конкурса «Makro Vinař roku» (Макро Винодел года) уже в четвертый раз.

Достигнутая победа, уверен Ярослав Яворницкий, принесет свою пользу.

– «Конкурс популярен у общественности. Уже то, что мы каждый год выходили в финал, имело свое положительное влияние. В это раз мы стали победителем, что, я думаю, хорошо отразится на объемах продаж нашей продукции».

Каждая награда поднимает реноме винодела в глазах потребителя и влияет на стоимость продукции. Если речь идет о вине, выставляемом на конкурсы, то его розничная цена обычно начинается с 200 крон (7,7 евро). Место таких вин в специализированных лавках. В супермаркетах оно встречается редко и ограниченными партиями. Однако ситуация меняется.

«Вина, выставлявшиеся на конкурс, можно найти в гастрономических отделах, но их мало. Надо учитывать, что для регионального винодела выпуск 5-6 тысяч бутылок одного вида – это очень много. Но в стране уже появились торговые сети, которые начинают ориентироваться и на небольшие региональные фирмы», - комментирует Петр Марек, член организационного комитета конкурса «Makro Vinař roku».

Чешский потребитель постепенно отказывается от принципа приобретения вин с оглядкой только на цену. На первый план выходит производитель. 60% покупателей отдают предпочтение отечественным винам. Из белых вин к числу самых популярных относится - Палава (Pálava), Руландское серое (Rulandské šedé), Шардоне (Chardonnay), а из красных - Синий Португал (Modrý Portugal).