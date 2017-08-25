«Лучший винодел года» - премия за специфичность

Свыше 500 вин продегустировали специалисты, чтобы из продукции множества крупных и совсем небольших семейных винодельческих хозяйств выбрать лучшее. В этом году престижный титул «Винодела года» экспертное жюри присудило фирме «Виноградарство Спилберг» (Vinařství Spielberg).
«Наши вина специфические, сильно минерализованные, что отвечает особенностям региона Кыйова. Для конкурса мы рискнули выбрать вина, характерные именно для нашей области. Нас поняли!» - говорит владелец фирмы Ярослав Яворницкий. Его хозяйство выходит в финал конкурса «Makro Vinař roku» (Макро Винодел года) уже в четвертый раз.
Достигнутая победа, уверен Ярослав Яворницкий, принесет свою пользу.
– «Конкурс популярен у общественности. Уже то, что мы каждый год выходили в финал, имело свое положительное влияние. В это раз мы стали победителем, что, я думаю, хорошо отразится на объемах продаж нашей продукции».
Каждая награда поднимает реноме винодела в глазах потребителя и влияет на стоимость продукции. Если речь идет о вине, выставляемом на конкурсы, то его розничная цена обычно начинается с 200 крон (7,7 евро). Место таких вин в специализированных лавках. В супермаркетах оно встречается редко и ограниченными партиями. Однако ситуация меняется.
«Вина, выставлявшиеся на конкурс, можно найти в гастрономических отделах, но их мало. Надо учитывать, что для регионального винодела выпуск 5-6 тысяч бутылок одного вида – это очень много. Но в стране уже появились торговые сети, которые начинают ориентироваться и на небольшие региональные фирмы», - комментирует Петр Марек, член организационного комитета конкурса «Makro Vinař roku».
Чешский потребитель постепенно отказывается от принципа приобретения вин с оглядкой только на цену. На первый план выходит производитель. 60% покупателей отдают предпочтение отечественным винам. Из белых вин к числу самых популярных относится - Палава (Pálava), Руландское серое (Rulandské šedé), Шардоне (Chardonnay), а из красных - Синий Португал (Modrý Portugal).