Литиевые копья предвыборной полемики

Первое разрешение на опытно-промышленную разведку месторождения литиевых руд близ местечка Циновец чешское правительство выдало австралийской корпорации еще в 2010 году. С тех пор компания инвестировала в проект уже 350 млн крон (13 млн евро). Добывать литий австралийцы планировали около двадцати лет. Будучи подписанным за несколько недель до парламентских выборов, меморандум послужил яблоком раздора между социал-демократами и движением АNO. В понедельник в нижней палате парламента разгорелись нешуточные страсти по литию, ставшего предметом 9-часовых дебатов депутатов.

Парламент, принявший предложение коммунистов, рекомендовал кабмину отменить действие меморандума и большинством голосов постановил – исключительным правом добычи стратегически важного сырья должно обладать чешское государственное предприятие.

Уже ранее министр Иржи Гавличек, при поддержке однопартийцев из числа соцдемократов (ЧСДП), заверил, что меморандум гарантирует при добыче лития его переработку в Чешской Республике, и государство в любой момент сможет стать участником проекта. Однако лидер АNO Андрей Бабиш заявил, что настоящая цель подписанного документа – «узаконить кражу у всех на глазах» вместо того, чтобы поручить добычу чешскому госпредприятию Diamo. Главу кабмина Богуслава Соботку (от партии соцдемократов) Андрей Бабиш в очередной раз обвинил в том, что в бытность его премьером госказне был нанесен материальный ущерб, исчисляемый миллиардами крон.

Девять часов парламентских дебатов

Социальные демократы в свою очередь считают, что созыв внеочередного заседания парламента, инициированный «бабишовцами» и коммунистами «якобы ради лития», продиктован стремлением политических конкурентов дискредитировать ЧСДП, а заодно и закамуфлировать махинации, в которых подозревается сам Бабиш.

Премьер-министр Богуслав Соботка считает, что постановление, принятое народными депутатами в понедельник, необходимо рассмотреть с юридической точки зрения.

«Я намерен обратиться за советом к юридическим экспертам, чтобы они в ближайшие дни проанализировали постановления парламентариев и дали нам дальнейшие рекомендации. Не исключено, что некоторые из принятых на заседании решений идут наперекор действующему в Чехии законодательству. Поэтому правительство определится, как быть дальше, лишь после заключения юристов».

Оппозиционные партии (гражданских демократов и TOP-09) назвали внеочередное заседание депутатов «необычным предвыборным митингом» и «предвыборной истерикой». Коммунисты обвинили социал-демократов в «распродаже отечественных природных ресурсов». По их мнению, законность меморандума с самого начала сомнительна, подчеркивает председатель фракции коммунистов Павел Ковачик:

«Меморандум с австралийской стороны был подписан лицом, не имевшим на это никакого права и не уполномоченным австралийской компанией. В документе также не оговорены точные параметры добычи конкретного сырья. Поэтому, по мнению наших экспертов, соглашение вообще нельзя считать действительным».

Решение парламентариев приветствовал и министр окружающей среды Рихард Брабец из движения ANO. Возглавляемое им ведомство в минувшие годы, однако, продлевало срок действия разрешения австралийской компании на разведку месторождения литиевых руд.

Рихард Брабец:

«Я очень доволен результатами последнего заседания депутатов. Сразу же на следующем заседании после парламентских выборов, которое пройдет 23 октября, мы потребуем от коллег ответа – что они намерены предпринять и будут ли реагировать на наше постановление. Со своей стороны, мы как министры от движения ANО приложим максимум усилий, чтобы отменить действие меморандума».

Народные избранники, несмотря на все громогласные заявления на камеру, тем не менее, не могут обязать правительство к принятию требуемых коррекционных мер; их постановления носят исключительно рекомендательный характер.