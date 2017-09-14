Лишится ли государство замка Грубы Рогозец, жемчужины северо-востока?

После смерти Карла Вальдероде в 2000 году его вдова Иоханна Каммерландер, юрист из Вены, настаивает о заявленных ее супругом правах на имущество стоимостью более чем 3 млрд крон (111 млн евро). Некоторые эксперты считают решение прорывом в интерпретации декретов Эдварда Бенеша. Речь идет о ключевых декретах, касавшихся конфискации имущества этнических немцев, венгров, коллаборационистов, проживавших на территории Чехословакии.

Карл Вальдероде закончил юридический факультет Пражского немецкого университета в 1935 г., после завершения вуза работал переводчиком в Союзе крупных немецких землевладельцев. Позже состоял в рядах членов Судетской немецкой партии (SdP) и вооруженных сил нацисткой Германии, что и стало основанием для послевоенной конфискации его владений на чешской территории. Во время войны подвизался в качестве переводчика в военном суде и прятал в своем замке пражский архив. В 1945 г. лишился имущества на основании упомянутых декретов.

Гражданство Вальдероде было возвращено Чехословакией в 1947 г., поэтому вопрос о его вине перед чешским государством был признан нерелевантным. В 1949 году он эмигрировал в Вену, в 1990 г. подал ходатайство об очередном возвращении гражданства, которые через два года было удовлетворено.

Иоханне Каммерландер удалось добиться отмены вердикта Государственного управления земельным фондом в Семилах, отказавшего Вальдероду «в связи с его нацистским прошлым» в праве на восстановление прежних прав на имущество. Судья Михал Полак в понедельник озвучил вердикт, который является временным, признающий право Вальдерода и его преемницы на реституцию, а именно на конфискованные земельные участки в Турновской области. Каммерландер требует возвращения замка и его инвентаря, ряда земельных участков и зданий, недвижимости в Яблонецкой и Либерецкой областях. Собственниками многих из них в настоящее время выступают 12 юридических лиц. Среди них - госпредприятие «Леса Чешской Республики» (ЛЧР), Управление по государственной охране памятников культурного наследия или, например, город Турнов. Представители (ЛЧР), имеющие печальный опыт проволочек в разбирательстве дел, касающихся реституции, взвешивают возможность взаимной договоренности с Каммерландер во внесудебном порядке.

В случае если по вердикту не будет своевременно подана аппеляция, суду предстоит провести анализ, было ли имущество действительно конфисковано на основании декретов Бенеша, что займет немало времени. В интервью «Чешскому телевидению» это подтвердил судья Михал Полак:

«Если решение вступит в силу, судьи будут рассматривать вопросы, касающиеся отдельных земельных участков, число которых превышает 1400. Будут учитываться такие факторы как возможность и невозможность реальной передачи конкретной недвижимости преемнице права Карла Вальдерода на наследство».

«Не мог избежать службы в рядах вермахта...»

В качестве аргументов в пользу сохранения за Вальдероде права на возвращение конфискованного имущества судья привел следующие обстоятельства: «Имущество закреплено за Карлом Вальдероде на законных основаниях. В том случае если ему действительно после войны было выдано подтверждение о сохранении чешского гражданства, можно заключить, что Вальдероде не преступил законы Чехословакии. Будучи этническим немцем, он не мог избежать службы в рядах вермахта. По окончании службы он числился в должности рядового воина, что весьма нетипично с учетом его аристократического происхождения. Вальдероде также не занимал на оружейном заводе никакого ответственного поста. И хотя его партийный билет члена Судетской немецкой партии был оформлен, в членской книжке отсутствовала его подпись. Возможно, что его стремились привлечь в ряды партии, однако он не согласился на это».

Таким образом, суд в Семилах подтвердил законность чешского гражданства Вальдероде, возвращенного ему властями Чехословакии в 1947 году. Чешским гражданином потомка дворянского рода признал также в 2008 году Верховный суд Брно, что скрепил своей подписью также министр внутренних дел Ян Румл в 1992 году.