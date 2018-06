Летняя киношкола: фильмы, гости и вино

В этом году фестиваль Летняя киношкола пройдет с 27 июля по 5 августа. Зрителей ждут не только интересные фильмы, но и встречи с именитыми гостями. Фестиваль разделен на тематические блоки, некоторые из которых проходят ежегодно, другие – одноразово. Каждый год фестиваль отдает честь культовым фигурам мирового кинематографа. О том, кому в этом году будет посвящена историческая проекция, рассказала директор фестиваля Ива Гейличкова:

– 2018 год, как вы знаете, в мире кинематографа назван годом Бергмана – в честь столетия со дня рождения знаменитого режиссера. В рамках нашего кинофестиваля мы покажем пятнадцать фильмов Ингмара Бергмана и две документальных ленты о нем. Второй юбилей – 130-летие Фридриха Вильгельма Мурнау, который оказал огромное влияние на немецкую и американскую кинематографию. Каждый день будет демонстрироваться один его фильм в сопровождении живой музыки, состоится также выставка фотографий Мурнау – очень редких и интересных.

Темы блоков организаторы оглашают за несколько месяцев до фестиваля. Об этой части программы рассказал драматург Ян Илек:

– В блоке «Полуночные деликатесы» мы представляем серию кинолент под общим названием Stranger films («Странные фильмы»), большая часть из них была снята в 80-х годах. Их можно было бы отнести к категории детских (героями чаще всего бывают дети), однако эти картины сняты в духе триллиеров или даже фильмов ужасов, при этом часто имеют и комические мотивы – своеобразный симбиоз жанров. К наиболее известным лентам относится Stand by me («Останься со мной»), снятая по мотивам произведений Стивена Кинга. В разделе «Полуночные деликатесы» наряду с фильмами 1980-х будут представлены и более новые картины, например Attack the block (в российском прокате – «Чужие на районе»). В рамках этого тематического блока мы хотим рассмотреть, как феномен Strangers films повлиял на современный кинематограф.

Гостей фестиваля ждет весьма разнообразная и интересная сопроводительная программа. Летняя киношкола станет местом проведения двух больших музыкальных мероприятий: 28 июля фестиваль откроет концерт с участием Дэвида Коллера, а на церемонии закрытия выступит Барбора Полакова. Вход на оба концерта свободный. Посетителей также ждут два выступления коллектива Cirk La Putykа, которые станут премьерными в этом регионе Чехии. Кроме того, для гостей фестиваля приготовлены встречи со знаменитостями киноиндустрии, а также театральные и музыкальные акции. Подробнее об этом рассказала Радана Корена, директор фестиваля:

– В 2018 году мы подготовили действительно очень насыщенную сопроводительную программу, в которой театральные выступления будут чередоваться с литературными встречами. Литературные вечера будут проходить в сопровождении цимбал, посетители смогут отведать прекрасные вина – гости Угерского Градиште окунутся в атмосферу подлинной Моравской Словакии. Есть у нас и специальная программа для детей. Еще одна новинка этого года заинтересует любителей настольных игр: каждый вечер в одном из павильонов будут проходить турниры по самым популярным играм.

Список фильмов, гостей и участников мероприятий пока не окончательный. Полную программу фестиваля организаторы опубликуют за месяц до его начала. Но уже сейчас понятно, что Летняя киношкола в городе Угерске Градиште обещает стать интереснейшим культурным событием.