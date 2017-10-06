Летейский город Марины Цветаевой

Где сроки спутаны, где в воздух ввязан

Дом – и под номером не наяву!

Я расскажу тебе о том, как важно

В летейском городе своем живу.

Я расскажу тебе, как спал он,

Не выспался – и тянет стан,

Где между водорослью и опалом

День деворадуется по мостам.

Где мимо спящих богородиц

И рыцарей, дыбящих бровь,

Шажком торопится народец

Потомков - переживших кровь.

Где честь, последними мечами

Воззвав, – не медлила в ряду.

О городе, где всё очами

Глядит – последнего в роду.

Марина Цветаева с дочерью Ариадной вышли на перрон вокзала им. Вильсона 1 августа 1922 г. В Чехословакию Марина Ивановна отправилась, узнав от Ильи Эринбурга, что ее муж Сергей Эфрон жив и, воспользовавшись «Русской акции помощи», поселился в Чехословакии. Супруги сначала встретились в Берлине, и теперь он ждал семью в Праге.

Эфрон получает стипендию Карлова университета на правах студента философского факультета и живет в общежитии «Свободарна». Это здание, где Марина Ивановна и Ариадна оказались, приехав из Берлина. Его и сегодня можно отыскать в пражском районе Либень.

Еще одна важная точка на карте «русской Праги» – гостиница «Беранек» в районе Винограды. Там Цветаева встречалась с Владиславом Ходасевичем и Ниной Берберовой во время их краткого пребывания в Праге. Тогда же Марина Цветаева познакомилась с Анной Тесковой, переводчиком, секретарем русско-чешского общества «Еднота». Она станет главным чешским другом и многолетним корреспондентом Цветаевой.

Из пражских адресов Цветаевой, конечно, следует вспомнить дом на Шведской улице, в районе Смихов, где семья снимала комнату со 2 сентября 1923 года до конца мая 1924-го. На стене этого небольшого желтого здания установлена мемориальная доска с изображением поэта и строфой их «Стихов к Чехии».

«Процветай, народ, –

Твердый, как скрижаль,

Жаркий, как гранат,

Чистый, как хрусталь».

Их Цветаева напишет спустя много лет в Париже, в потрясении от того что ее любимую Чехословакию оккупировала также страстно ею любимая Германия.

Со Шведской улицы, которая бесконечным серпантином опоясывает Смиховский холм, более короткий путь вниз – улицы-лестницы, по которым Марина спускалась на Малостранское кладбище. На этом старинном погосте она любила гулять – ей было необходимо уединение. «Чехия осталась у меня в памяти как один синий день и одна туманная ночь. Бесконечно люблю Чехию...», – напишет Цветаева. Именно здесь она переживет роман с Константином Родзевичем, о котором напишет, что сильнее его никого не любила. Благодаря ему появились «Поэма Горы» и «Поэма Конца».

«Поэма Горы» названа в честь соседнего пражского холма Петршин, который легко узнать по смотровой башне, уменьшенной копии Эйфелевой. Еще одно любимое место прогулок – Градчаны, и древний храм св. Иржи за собором св. Вита, который Цветаева называла «Святой Георгий под снегом» из-за его белых башен. Все, связанное с именем святого Георгия – покровителя Москвы, она считала родным. Георгием Цветаева назовет родившегося в Праге сына.

«У меня есть друг в Праге – каменный рыцарь, очень похожий на меня лицом. Он стоит на мосту и стережет реку: клятвы, кольца, волны, тела», – напишет Цветаева о Брунцвике у Карлова моста.

Бледно-лицый

Страж над плеском века -

Рыцарь, рыцарь,

Стерегущий реку…

– "С рокового мосту

Вниз - отважься!"

Я тебе по росту,

Рыцарь пражский.

Сласть ли, грусть ли

В ней – тебе видней,

Рыцарь, стерегущий

Реку – дней.

Марк Слоним вспоминал: «М.И. была в восторге от рыцаря, от тишины, от запущенной Чертовки и через два дня после нашей прогулки принесла мне своего “Пражского рыцаря”». Именно Слоним знакомил Цветаеву с городом, архитектуру которого Марина Ивановна определяла как «смешанность и многодушие».

Однако пражский период Цветаевой был за три года, проведенных в Чехословакии, непродолжителен – подобно многим эмигрантам, Эфоронам пришлось переехать за город, где жизнь была дешевле. Скромные средства, которые, однако, служили источником существования, русские эмигранты получали от правительства Чехословакии.

«Чешское иждивение. Я всегда удивлялась, за что мне дают. Если бы кто-нибудь из них любил мои стихи – да, как меня лично – да, но так, вообще, на веру… Таинственно», – писала Цветаева в одном из писем к Анне Тесковой. Эта сумма составляла 900 крон, из которых 300 уходило на оплату жилья. Конечно, прожить на это было сложно. Тонкий ручеек средств поступал от публикаций стихов.

Непродолжительная и трудная в бытовом отношении жизнь в Чехословакии стала, однако, возможно, самой счастливой частью жизни Марины Цветаевой после революции. Ариадна до конца дней, уже вернувшись из сталинского ГУЛАГа, будет вспоминать отдельные чешские слова. Марина Ивановна по-чешски не говорила – язык казался ей неблагозвучным, и учить его она не хотела. С местным населением он говорила по-немецки – этим языком великолепно владела, так что чехи часто принимали ее за немку. Рождение сына, который стал центром ее жизни, подтолкнуло к решению переехать в Париж.

В 1925 году семья уезжает во Францию, куда, благодаря хлопотам Анны Тесковой, продолжает устремлять тонкий ручеек финансовой помощи из Чехословакии.

Известный чешский писатель Франтишек Кубка вспоминал, какой он увидел в Чехословакии Марину Цветаеву: «Мягкий овал лица с не по-русски оливковой кожей. Большие карие глаза, которые мало кому удавалось разглядеть, потому что они всегда были прикрыты опущенными ресницами. Рот у нее был строгий, бледный, но стоило ей улыбнуться – и улыбка получалась совсем девичьей, доверчивой и одновременно неприступной. Волосы она зачесывала вниз, почти до бровей. Скрывала ими по-мужски высокий лоб. Ее манеры отличались женственной гордостью. Но надменности в ней не было, хоть она и знала, кто она такая – большой поэт».